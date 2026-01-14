A- A+

Meio Ambiente Manchas vistas na praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, são algas, diz CPRH Equipes da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) realizaram uma fiscalização no local nessa terça-feira (13)

Manchas vistas no mar de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, chamaram a atenção de moradores e banhistas na última semana.



O odor e a mudança na coloração da água foram os principais aspectos apontados na denúncia recebida pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) na segunda-feira (12).



Em ofício encaminhado pela Câmara Municipal de Jaboatão dos Guararapes, foi solicitada "uma apuração técnica acerca da causa do meu cheiro e da coloração escura observados no mar da Praia de Candeias".

Após as denúncias, equipes de fiscalização da CPRH realizaram uma vistoria no local na manhã dessa terça-feira (13).

De acordo com o diretor-presidente da CPRH, José de Anchieta dos Santos, foi constatada a floração de algas em pontos da praia, o que estaria gerando o problema.

“A questão de floração de algas é uma coisa que ocorre recorrentemente nas praias de Pernambuco, no verão, principalmente pelas altas temperaturas”, explicou o gestor.



Segundo José de Anchieta, a ocorrência das manchas é temporária. "Todo ano infelizmente acontece, a gente já tem praticamente quase uma convivência permanente com isso", disse.

Além da observação técnica das condições do ambiente, a CPRH também coletou água para análise laboratorial.

“É importante que os banhistas evitem o banho de mar em áreas onde ocorre a concentração dessas algas. Embora muitas dessas algas não sejam tóxicas, a sua decomposição consome o oxigênio da água, o que pode afetar a fauna marinha local e comprometer a condição de balneabilidade da praia”, alertou o diretor de fiscalização da CPRH em exercício, Luís Cometti.

Os resultados da banalidade das praias de Pernambuco são publicados semanalmente, no site da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).



Impróprias para banho

No último boletim divulgado pela CPRH no dia 8 de janeiro e com validade até a próxima quinta-feira (15), sete praias do litoral pernambucano estão impróprias para banho.



Confira quais são as praias impróprias:

Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros, em Itamaracá

Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos, nº 190 (Cond. Roberto Barbosa), em Paulista

Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce, em Olinda

Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios, em Olinda

Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres, em Olinda

Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano), no Recife

Praia de Suape, em frente ao lote 6, no Cabo de Santo Agostinho

