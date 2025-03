A- A+

OPERAÇÃO SOBEJO II Polícia cumpre mandados de busca e apreensão em investigação sobre chacina em Camaragibe Crimes aconteceram em setembro de 2023. Materiais estão sendo levados para a sede do GOE, no Recife

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta quarta-feira (26), a segunda fase da Operação Sobejo, voltada à investigação da chacina que resultou em nove mortes em Tabatinga, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Os crimes aconteceram em setembro de 2023.

Segundo a Polícia Civil, nesta quarta-feira são cumpridos sete mandados de busca e apreensão domiciliar, todos expedidos pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Camaragibe.

As ordens são para endereços em Camaragibe e São Lourenço da Mata, também na RMR, e na cidade de Maragogi, em Alagoas.

A polícia não divulgou, no entanto, quem são os alvos dos mandados. Outros detalhes deverão ser apresentados em coletiva de imprensa.



A corporação acrescentou que a investigação, iniciada em setembro de 2023, logo após a chacina, busca esclarecer a sequência de homicídios [relembre os asssassinatos no final do texto].

Os materiais apreendidos estão sendo levados para a sede do Grupo de Operações Especiais (GOE), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

Na primeira fase da operação Sobejo, deflagrada em dezembro de 2023, a polícia prendeu cinco suspeitos envolvidos na chacina.

Na época, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) disse, ainda, que foram "deferidas judicialmente medidas cautelares diversas da prisão (afastamento de suas atuais funções públicas) em relação a pessoas que, pelas condutas que tiveram durante a perpetração dos crimes e pela posição funcional que ocupam, podem influenciar na continuidade da investigação."

Participaram da operação nesta quarta-feira 70 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. A Polícia Civil de Pernambuco contou com apoio da Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) e da Polícia Civil de Alagoas.

Alex da Silva Barbosa, conhecido como Alex Samurai, visto logo antes de ser morto em Tabatinga | Foto: Redes sociais/Reprodução

Chacina de Camaragibe: relembre o caso

Em 14 de setembro de 2023, por volta das 21h, os policiais militares Eduardo Roque Barbosa de Santana, de 33 anos, e o cabo Rodolfo José da Silva, de 38 anos, foram ao bairro de Tabatinga, em Camaragibe, verificar denúncia que apontava que um homem estaria "dando tiros para cima".

O homem citado foi identificado como Alex da Silva Barbosa, de 33 anos. Ele tinha uma arma de mira laser e estaria treinando tiros numa mata próxima à sua residência.

Alex entrou na casa vizinha para tentar fugir da abordagem policial. Em seguida, começou uma troca de tiros e os dois policiais foram baleados na cabeça e morreram. Alex fugiu.

Em meio à troca de tiros, também ficou ferida a jovem Ana Letícia, de 19 anos, que estava grávida de sete meses. Alex teria feito Ana Letícia de "escudo humano". Ela perdeu parte da visão do olho esquerdo.

Na madrugada seguinte, dia 15 de setembro de 2023, por volta das 2h, três irmãos de Alex foram baleados por homens encapuzados: Ágata Ayanne da Silva, de 30 anos, Amerson Juliano da Silva e Apuynã Lucas da Silva, ambos de 25 anos.

Ágata e Amerson morreram no local e Apuynã morreu no Hospital da Restauração, no Recife.

Por volta das 9h, foram encontrados os corpos da mãe e da espos de Alex, Maria José Pereira da Silva, e Maria Nathalia Campelo do Nascimento, 27 anos, na cidade de Paudalho, na Zona da Mata Norte do Estado.

Por volta das 11h, Alex foi morto após trocar tiros com o efetivo em Tabatinga.

Ana Letícia deu à luz em 2 de outubro, ainda em coma. Em 21 de outubro, a jovem morreu após sofrer um choque séptico.

