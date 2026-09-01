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saúde Manga é recolhida nos EUA por risco de salmonela em quatro estados; NY está entre eles Fruta foi vendida em lojas do Walmart entre os dias 10 e 21 de agosto; FDA recomenda não fazer o consumo destes alimentos

Centenas de mangas vendidas em lojas Walmart em quatro estados no noroeste dos Estados Unidos não devem ser consumidas por risco de estarem contaminadas por salmonela.

A agência federal de Administração de Alimentos e Medicamentos nacional (FDA, na sigla em inglês) emitiu um comunicado em que informa sobre os riscos de um lote da fruta da empresa Panorama Produce, responsável pela importação para o país.

Os produtos foram disponibilizados para a venda em lojas da rede nos estados de Connecticut, Nova York, Nova Jersey e Pensilvânia, entre 10 e 21 de agosto.

A emissão do recall de 302 caixas de mangas tamanho 9 ocorreu na última sexta-feira (28) em que avisa que "podem estar contaminadas" com a bactéria. Um comunicado foi publicado no site da FDA.

A infecção por salmonela pode causar diarreia, febre, cólicas estomacais, náuseas e vômitos, de acordo com órgãos de saúde. Os sintomas começam geralmente de seis horas a seis dias após a exposição.

Em alguns raros casos pode evoluir para óbito, como em crianças pequenas, pessoas frágeis ou idosas e outras com sistema imunológico enfraquecido.

Até o momento, segundo a FDA informou à imprensa local não foram relatados casos de doença relacionados ao recolhimento do produto.

Em casos como este, os clientes são indicados a conferirem o rótulo para confirmar ou descartar que o produto faça parte do recall e, em caso positivo, deve ser descartado, não sendo consumido, ou devolvido no estabelecimento onde a compra foi feita.

Neste caso, a empresa indica que as frutas podem ser identificadas da seguinte forma: "As mangas recolhidas estão embaladas em caixas da marca Martina.

Cada manga pode ser identificada por um adesivo azul-claro com o rótulo Agrofepac, Produto do México, e o número PLU 4584 e UPC #07503061948050".

A empresa também pode ser acionada pelos canais de atendimento ao público para dúvidas.

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