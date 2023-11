A- A+

Saúde Mangostim: fruta eleita melhor do mundo é rica em antioxidantes e tanino; conheça Propriedades medicinais do alimento são aproveitadas em países asiáticos

Originária da Indonésia, o mangostim é uma fruta reconhecida pelas propriedades medicinais em diversos países asiáticos. Com propriedades adstringentes, anti-inflamatórias e antioxidante, a fruta é prescrita como tratamento para desinteira e cólera. No país de origem, é usada para tratar febre alta. A casca, rica em tanino, é aproveitada pela indústria têxtil.

Eleita a melhor fruta do mundo pelo site TasteAtlas, o mangostim desbancou a concorrente brasileira, que ficou em segundo lugar: a jabuticaba. Também conhecida como mangostão, a fruta tem um sabor ‘doce com leves notas de acidez’.

Estudos preliminares conduzidos pelo Hospital Memorial Sloan-Kettering Cancer Center indicam que o mangostim poderia ser um bom aliado no tratamento de câncer. A afirmação, entretanto, ainda carece de estudos clínicos que possam comprovar os benefícios do alimento para esta condição.

Também é popular na Malásia, no Brunei e no Timor Leste. A fruta tropical é caracterizada pela casca firme e roxa escura, rica em tanino. O interior tem gomos brancos e macios. Chegou ao Brasil na década de 1940 e tem produção na Bahia, Pará e, em menor escala, no Espírito Santo.

Segundo o TasteAtlas, o mangostim tem uma textura ‘macia, suculenta e delicada’. Conhecida como a rainha das frutas, é considerada uma iguaria. Nos países de origem, ela é consumida crua ou transformada em uma conserva, conhecida como halwa manggis na Malásia. Os chineses acreditam que o mangostin é ‘refrescante’ para o corpo.

Até 2007, a importação da fruta era ilegal nos Estados Unidos, porque autoridades temiam uma infestação de mosca-da-fruta oriental, considerada uma peste na economia local.

A árvore faz parte da família Guttiferae e é considerada extremamente difícil de cultivar, com adaptação apenas em climas tropicais. O tronco central reto pode atingir uma altura de até 12 metros. Apesar das mudas frágeis, as árvores que prosperam desenvolvem galhos baixos e folhagem exuberante, o que proporciona boas sombras.

Veja também

