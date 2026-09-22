A- A+

RECIFE Mangue.Bit celebra 10 anos com edição especial no Cais do Sertão nesta quarta-feira (23) Conferência espera reunir mais de 2 mil participantes e terá mais de 100 startups, três palcos e 70 palestrantes

A edição especial de 10 anos do Mangue.Bit será realizada nesta quarta-feira (23), no Cais do Sertão, no Bairro do Recife, com expectativa de reunir mais de 2 mil participantes.

A programação conta com mais de 100 startups expositoras, investidores, empresas, representantes do poder público e lideranças do setor de Tecnologia da Informação, Comunicação e Inovação, em uma agenda voltada à geração de negócios, troca de experiências e conexões estratégicas.

Com o tema “Da Lama ao Caos da Inovação”, a conferência terá três palcos de conteúdo simultâneos, áreas de experiência e ambientes destinados ao networking.

Ao todo, serão mais de 70 palestrantes de Pernambuco e de outros estados, com debates sobre inovação, inteligência artificial, empreendedorismo, transformação digital e perspectivas para o futuro dos negócios.

As inscrições podem ser realizadas virtualmente por meio do site oficial do evento.

A programação será distribuída entre o Palco Empreendedor, dedicado a temas como crescimento, vendas e mercado de tecnologia; o Palco de Matchmaking, voltado à aproximação entre startups, investidores e grandes empresas; e a Arena Nerd, realizada pelo Porto Digital e pelo CESAR, com ativações e experiências tecnológicas.

O evento também contará com podcasts produzidos pelo Sebrae Pernambuco e espaços interativos destinados à troca de contatos e à geração de oportunidades.

A proposta é aproximar empreendedores, investidores, empresas e profissionais para estimular parcerias e novos negócios dentro do ecossistema de inovação.

Temáticas

Entre os palestrantes estão Pedro Bramont, diretor de Negócios Digitais do Banco do Brasil; Renata Marques, executiva reconhecida pela Forbes entre as dez melhores CIOs do Brasil; Isabela Gaia, gerente da Unidade de Difusão de Tecnologias da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI); Patrick Gouy, CEO da recifense Recruta.AI; e Leo Cavalcanti, fundador e CEO da Linkana.

Os convidados abordarão experiências relacionadas à transformação digital, liderança, inovação e inteligência artificial, além de discutir desafios que impactam o ambiente de negócios.

Mangue.Bit foi criado em 2016 pela Comunidade Manguezal para apoiar novas gerações de empreendedores de startups. | Foto: Mangue.Bit/Social Mídia

A conferência também pretende apresentar soluções desenvolvidas por startups e aproximar empresas de iniciativas tecnológicas.

Segundo o organizador da conferência, João Tompson, a edição comemorativa busca ampliar as conexões entre os diferentes atores do ecossistema.

“Nesta edição de dez anos, queremos fortalecer ainda mais as conexões reais, aquelas que saem do evento com potencial de virar parceria, investimento, contrato e crescimento para o ecossistema”, afirmou.

Uma década

O Mangue.Bit foi criado em 2016 pela Comunidade Manguezal com o objetivo de apoiar novas gerações de empreendedores de startups de Pernambuco.

Desde então, o evento ampliou sua participação no ecossistema de inovação e passou de 13 startups no primeiro DemoDay para 55 expositoras em 2024 e 100 em 2025.

Ao longo da trajetória, a conferência reuniu entre 150 e 170 palestrantes e alcançou participantes de 24 estados brasileiros e mais de 52 cidades, considerando também as edições realizadas no formato on-line.

Na edição anterior, foram mais de 2 mil participantes, cerca de 60 startups expositoras e dezenas de palestrantes.

A edição de 2026 tem patrocínio de instituições como Aponti, Porto Digital, Sebrae Pernambuco, CESAR, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura do Recife e TV Globo Nordeste.

A participação dessas instituições integra a articulação da conferência com empresas, empreendedores e organizações ligadas ao desenvolvimento tecnológico e à inovação.

Serviço:

Mangue.Bit 2026 — Edição Especial de 10 anos

Local: Cais do Sertão

Data: Quarta-feira, 23 de setembro

Tema: “Da Lama ao Caos da Inovação”

Endereço: Avenida Alfredo Lisboa, s/n - Bairro do Recife

Ponto de referência: Antigo Armazém 10 do Porto do Recife

Inscrições: Por meio do site

Veja também