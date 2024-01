A- A+

feriado Manhã de 1º de janeiro tem movimento tranquilo nas praias da RMR Praias do Pina, Candeias e Janga receberam poucos banhistas na manhã desta segunda (1º), que teve chuva leve

O sol estava tímido na primeira manhã de 2024. Quem aproveitou esta segunda (1º) para tomar o primeiro banho de praia do ano e/ou pegar um bronze, encontrou um céu parcialmente nublado, com leve pancada de chuva no meio da manhã. A reportagem da Folha de Pernambuco foi conferir o movimento em três praias urbanas da RMR onde aconteceram festas de Réveillon: Pina (Recife), Piedade/Candeias (Jaboatão dos Guararapes) e Janga (Paulista).

Pina

Depois de três noites da “Virada Recife”, a Praia do Pina, na Zona Sul da Capital pernambucana, recebeu os primeiros banhistas de 2024, mesmo com o tempo nublado.

Com exceção da estrutura, que estava sendo desmontada, em nada a praia parecia ter recebido mais de 300 mil pessoas no domingo (31), tamanha a limpeza encontrada. O cozinheiro Moabe do Nascimento foi aproveitar a praia pela primeira vez em um 1° de janeiro e elogiou o que encontrou no pós-Virada Recife.

Moabe do Nascimento foi, pela primeira, à Praia do Pina num dia 1º de janeiro | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“Eu não pensava que este ano estaria tão bonito, tão evoluído como está agora. Se eu soubesse, eu não ficaria em casa, teria vindo para cá [na noite da virada]. Vim aproveitar a praia agora de manhã e estou pasmo com tanta beleza que a prefeitura fez esse ano”, conta.

Daneuza Maria de Assis tem sua barraquinha na Praia do Pina há 10 anos. Durante os três dias da Virada Recife ela trabalhou durante as manhãs, assim como neste 1º de janeiro. Ela chegou por volta das 7h (um pouco mais tarde do que de costume) e “ainda tinha gente dormindo na areia”, conta ela, que diz que agora é o melhor momento para aproveitar. “Até mais ou menos o dia 20 de janeiro é bom o movimento, por causa das férias”

Daneuza Maria de Assis trabalha há 10 anos na Praia do Pina e espera bom movimento neste início de ano | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Piedade/Candeias

As primeiras horas da manhã de 2024 tiveram movimentação tranquila nas orlas de Candeias e Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Em Candeias, onde estava montado o palco da festa, pouca gente circulava.

O pedreiro Evandro Ubelino Barreto, 42 anos, mora no Cabo de Santo Agostinho, mas costuma ir para os réveillons em Jaboatão dos Guararapes. Desta vez, ele emendou a festa da virada com a manhã do dia 1º na praia. Elogiou a festa da noite de domingo (31) e, de férias, disse que não tem hora para voltar pra casa: “Só vou embora quando o dinheiro acabar”.

Evandro Ubelino Barreto foi curtir o réveillon neste domingo (31) e emendou a festa na praia de Candeias. "Só vou embora quando o dinheiro acabar", diz ele | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Já o autônomo Gilson de Oliveira, 42 anos, passou o Réveillon com a família e, mesmo sem dormir, resolveu ir à praia nesta manhã. “Foi tranquilo. Fiquei curtindo o Réveillon até umas 6h da manhã, só fiz tomar um banho em casa e vim para cá, para aproveitar um pouco o banho de mar”

Gilson de Oliveira foi aproveitar a praia de Candeias nesta manhã de1º de janeiro | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Em outro ponto popular da orla de Jaboatão, na altura da Igrejinha de Piedade, havia quase ninguém. Alguns poucos banhistas, na verdade, emendaram a festa de réveillon com a praia de manhã.

Janga

Mesmo com chuva no final da manhã, a praia do Janga, em Paulista, registrou movimento neste 1° de janeiro. Por se tratar de uma praia mais “intimista”, recebeu mais famílias, especialmente pais que levaram suas crianças.

Morador de Gravatá, o porteiro Fábio de Lima veio passar o Réveillon no Janga, na casa de um irmão. Nesta manhã de segunda (1°), ele trouxe as filhas Luísa, 7 anos, e Elisa, 3 anos, para aproveitar a praia.

Fábio de Lima mora em Gravatá, mas passou o Réveillon no Janga e, nesta segunda (1º) levou as filhas à praia | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“Aqui é bom, tranquilo, calmo, nada de violência”, conta. “Estava chovendo um pouco, antes de vir, mas, mesmo assim, arrisquei, porque as crianças queriam vir brincar aqui no dia 1 de janeiro, na praia”

O casal Sonita Alves e Márcio Nascimento aproveitou junto a Praia do Janga nesta manhã (1º) | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O casal Sonita Alves e Márcio Nascimento foi à Praia do Janga aproveitar a manhã deste 1° de janeiro. Ela, que é segurança, ainda chegou a trabalhar na noite de 31 de dezembro. “Geralmente, eu venho na véspera de ano novo. Por incrível que pareça, moro no Janga há oito anos, e é a primeira vez que venho para a praia no dia 1º de janeiro. Eu trabalhei ontem, só vi a queima de fogos e depois voltei para o trabalho, tô pernoitada aqui e achei melhor, agora de manhã, dar uma caminhada e vir na praia”.

“O sol não contribuiu muito,mascomo a água támuito boa, foi bem favorável para começar o ano com novas perspectivas”.



