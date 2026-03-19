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SAÚDE Manhã, tarde ou noite: qual é o horário ideal pra ter o melhor rendimento no treino? Conceito chamado cronoexercício busca entender como usar o relógio biológico para maximizar os efeitos da atividade física

Quer evitar doenças cardíacas e AVCs, então se exercite entre 8h e 11h. Agora se o objetivo for controlar o diabetes ou aumentar a massa muscular, prefira exercícios a tarde ou a noite.

Essas recomendações representam um compilado de diversos estudos recentes sobre cronoexercício ou cronoatividade. Esse crescente campo de investigação analisa a relação entre o relógio biológico e a forma como o corpo aproveita os exercícios.

Lembrando que embora seguir essas recomendações possa otimizar os efeitos da atividade física de acordo com cada necessidade, o ideal é incluir a prática de atividade física no horário que melhor funciona na rotina de cada um. Fazer exercícios rotineiramente é fundamental para manter uma boa saúde, mais do que se movimentar esporadicamente, em horários determinados.

Confira abaixo as principais descobertas e entenda qual é o melhor horário para você se exercitar.





Aumentar os músculos

Vários estudos sugerem que o fim da tarde e a noite são os melhores momentos para trabalhar a força muscular. Isso porque nossos músculos aumentam de força durante o dia. Sendo assim, ao fazer exercícios de força ou resistência no final da tarde, eles estão no pico de força, o que permite levantar mais peso, por mais tempo. Em outras palavras, isso significa que é possível construir músculos de forma mais eficaz e eficiente, e com menos esforço percebido, nesse período.

Homens também parecerem se beneficiar mais do horário vespertino. Dados do Skidmore College mostram que homens que se exercitavam no final do dia reduziram acentuadamente a pressão arterial, o colesterol, a gordura corporal e a sensação de fadiga, em comparação com aqueles que se movimentaram pela manhã.

Gordura abdominal

Outro trabalho, feito por pesquisadores da Skidmore College, nos EUA, descobriu que mulheres que se exercitam pela manhã perdem mais gordura abdominal do que as que se exercitam no final do dia. As matutinas também eram mais propensas a ter pressão arterial mais baixa.

Saúde cardiovascular

O mais recente trabalho sobre o assunto, publicado na revista científica European Journal of Preventative Cardiology, concluiu que se exercitar entre 8h e 11h, de preferência, mais perto das 11h, faz bem para a saúde cardiovascular. No trabalho, os pesquisadores monitoraram 86.657 pessoas com idade entre 42 e 76 anos, durante um período de seis anos, usando dados de frequência cardíaca coletados por rastreadores de pulso.

Os dados mostraram que todos os participantes obtiveram maiores benefícios cardiovasculares quando praticaram exercício pela manhã, preferencialmente no final dela, independente de sua cronobiologia pessoal.

Mas as mulheres parecem se beneficiar mais, refletindo estudos anteriores que descobriram que a manhã é um horário particularmente eficaz para as mulheres praticarem atividade física.

Alongamento

Estudos indicam que a noite pode ser a melhor hora para se alongar. Nossas articulações e músculos aumentam em flexibilidade com o passar do dia, chegando ao pico às 19h.

Isso significa que podemos alongar mais profundamente, com maior amplitude de movimento e com menos chances de lesões. Alongar-se à noite também parece reduzir a tensão muscular e o aperto na manhã seguinte, além de relaxar o corpo antes de dormir.

Quando não se exercitar

De acordo com o estudo publicado na revista European Journal of Preventative Cardiology, se exercitar entre meia-noite e 6h está associado a um maior risco de doenças cardíacas e acidente vascular cerebral (AVC). Talvez isso possa ser explicado pelo fato que durante a noite, o organismo está programado para entrar no modo de descanso e reparo.

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