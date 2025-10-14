Ter, 14 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça14/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MANIFESTAÇÃO NO RECIFE

Manifestação bloqueia trânsito no Bairro do Recife na manhã desta terça-feira (14)

Trânsito na Avenida Cais do Apolo foi fechado em ambos os sentidos

Reportar Erro
Protesto no Bairro do RecifeProtesto no Bairro do Recife - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Após realizarem protestos no cruzamento entre a Avenida Martins de Barros e a Ponte Maurício de Nassau e no cruzamento das Avenidas Norte e Cruz Cabugá, manifestantes se concentram em frente ao edifício-sede da Prefeitura do Recife, na manhã desta terça-feira (14). 

O trânsito na Avenida Cais do Apolo foi fechado em ambos os sentidos. De acordo com a CTTU, agentes da autarquia já estão no local para orientar o tráfego. 

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Folha de Pernambuco (@folhape)

Outras informações em instantes

Reportar Erro

Veja também

Newsletter