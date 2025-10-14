MANIFESTAÇÃO NO RECIFE
Manifestação bloqueia trânsito no Bairro do Recife na manhã desta terça-feira (14)
Trânsito na Avenida Cais do Apolo foi fechado em ambos os sentidos
Após realizarem protestos no cruzamento entre a Avenida Martins de Barros e a Ponte Maurício de Nassau e no cruzamento das Avenidas Norte e Cruz Cabugá, manifestantes se concentram em frente ao edifício-sede da Prefeitura do Recife, na manhã desta terça-feira (14).
O trânsito na Avenida Cais do Apolo foi fechado em ambos os sentidos. De acordo com a CTTU, agentes da autarquia já estão no local para orientar o tráfego.
