ato Manifestação bolsonarista no Rio tem 4,7 mil pessoas em Copacabana, diz grupo de pesquisa da USP Dados do grupo Monitor do debate político com imagens aéreas apontam que esse é o menor ato da direita dos últimos anos

A manifestação bolsonarista na Praia de Copacabana na manhã deste domingo reuniu 4,7 mil pessoas. A estimativa de público foi feita pelo grupo Monitor do debate político, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) — coordenado por Pablo Ortellado e Márcio Moretto, da Universidade de São Paulo (USP) —, em parceria com a ONG More in Common.

Essa foi a menor manifestação bolsonarista no Rio registrada pelo grupo da USP — e bem menor do evento que ocupava essa posição. Em março do ano passado, foram 18,3 mil pessoas. Já no evento de sete de novembro de 2022 foram 65 mil participantes. A margem de erro é de 12% — cerca de 565 pessoas para mais ou para menos. Além do Rio, houve protestos em pelo menos mais seis cidades pelo Brasil nesta manhã.

O ato foi marcado como a primeiração aparição pública do deputado estadual Douglas Ruas (PL) após ele ter sido anunciado como pré-candidato do campo bolsonarista ao governo do Rio e teve a presença de nomes como o prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União), que estará na chapa concorrendo ao Senado. Do carro de som, os discursos defenderam a saída do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

Para o cálculo da estimativa, o grupo da USP produziu imagens aéreas entre 9h45, horário do início da manifestação, e por volta de 12h45. A contagem divulgada foi computada no momento de pico, 11h20, em meio aos discursos.

De acordo com o Monitor, foram analisadas quatro fotos que cobriram toda a extensão da manifestação, sem sobreposição. Em seguida, foi aplicado o método Point to Point Network (P2PNet), que identifica cabeças e estima a quantidade de pessoas em uma fotografia a partir de um software. A técnica tem precisão de 72,9% e acurácia de 69,5% na identificação de cada indivíduo.

Histórico de público em manifestações bolsonaristas no Rio*

07/09/2025 - 42,7 mil

18/03/2025 - 18,3 mil

21/04/2024 - 32,7 mil

07/09/2022 - 65 mil

*Todos os dados foram levantados com a mesma metodologia pelo grupo Monitor do debate político

