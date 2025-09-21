A- A+

manifestação Manifestação de artistas contra PEC da Blindagem leva 41,8 mil a Copacabana, aponta monitor da USP Levantamento considerou público das 16h na praia, concentrados na altura do Posto 5

A manifestação promovida por artistas em Copacabana, Rio, contra a PEC da Blindagem aprovada essa semana na Câmara, e também contra o projeto da Anistia, levou 41,8 mil pessoas para a praia. Os dados foram divulgados pelo "Monitor do debate político", da USP, e consideram o público reunido por volta das 16h na altura do Posto 5.

Desde as 14h, o público aguardava por nomes de peso da música brasileira, em uma série de manifestações do ato "Brasil nas ruas", angariadas por artistas em todo o país. No Rio, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan, Marina Sena, Os Garotin e Maria Gadú, entre outros, subiram ao trio elétrico a partir das 16h para mobilizar o público.



O “Brasil nas ruas” também levou artistas para protesto em diversas cidades pelo país. Marina Lima, em São Paulo, Chico César, em Brasília, Daniela Mercury e Wagner Moura, em Salvador, Silva, em Vitória, e Simone, em Maceió, foram alguns dos destaques.

A Câmara dos Deputados aprovou na noite da última terça-feira a chamada PEC da Blindagem, proposta que dificulta a prisão e a abertura de ações penais contra parlamentares, além de ampliar o alcance do foro privilegiado para incluir presidentes de partidos. Escolhido para relatar a PEC da Blindagem, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) disse na sexta (19) que opinará pela rejeição do texto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), primeira parada da proposta na Casa

