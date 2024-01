A- A+

Paris Manifestação em Paris para exigir "justiça" para os três ativistas curdos assassinados em 2013 Na noite de 9 de janeiro de 2013, três ativistas do PKK foram assassinados nas dependências do Centro de Informação do Curdistão (CIK) em Paris

Milhares de pessoas marcharam em Paris neste sábado (6) para exigir “o levantamento do sigilo de defesa” na investigação sobre o assassinato de três ativistas curdos em 2013, observaram jornalistas da AFP.

Portando bandeiras vermelhas do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e faixas roxas com a imagem das vítimas, os mais de 10 mil manifestantes (número constatado pela AFP e confirmado por um agente da polícia) procedentes de França, Bélgica, Alemanha, Suíça e Holanda se reuniu em Paris.

“A França deve fazer justiça aos curdos porque não é normal: o assassino é conhecido, os patrocinadores são conhecidos”, declarou Berivan Firat, porta-voz do Conselho Democrático Curdo na França, estrutura que reúne cerca de vinte associações curdas no país.

Na noite de 9 de janeiro de 2013, três ativistas do PKK foram assassinados nas dependências do Centro de Informação do Curdistão (CIK) em Paris: Sakine Cansiz, 54 anos, Fidan Dogan, 28, e Leyla Saylemez, de 24.

Dez anos depois, os juízes da instrução antiterrorista tentaram identificar os possíveis cúmplices dos supostos atiradores, que morreram na prisão.

Para avançar com o processo judicial, “pedimos que seja levantado o sigilo de defesa que impede a partilha com a justiça de elementos na posse da inteligência francesa”, disse à AFP Agit Polat, porta-voz do Conselho Democrático Curdo na França (CDK- F).

A memória deste assassinato foi reavivada no ano passado, após o assassinato no centro cultural curdo de Paris de três curdos (dois homens e uma mulher), em 23 de dezembro, por William Malet, um ex-paraquedista detido e investigado por assassinatos e tentativas de homicídio racista.

Veja também

Partido Republicano Veja quem são os pré-candidatos às primárias republicanas