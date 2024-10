A- A+

conflito Manifestações da oposição em Moçambique deixam 11 mortos, denunciam ONGs De acordo com a polícia, 20 pessoas ficaram feridas

Onze pessoas morreram em manifestações da oposição em Moçambique desde a proclamação, na quinta-feira (24), dos resultados da eleição presidencial de 9 de outubro, que deu uma ampla vitória ao partido governista Frelimo, informou uma ONG local neste domingo (27).

Na quinta-feira, após o anúncio dos resultados, que deram 71% dos votos a Daniel Chapo, contra 20% para o oposicionista Venancio Mondlane, milhares de pessoas, especialmente jovens, protestaram em várias cidades para denunciar a fraude e uma eleição “roubada”.

“O número de pessoas mortas por ação policial subiu para 11”, afirmou o Centro para Democracia e Direitos Humanos (CDD).

A ONG enfatizou que a província de Nampula, no norte do país, foi gravemente afetada pela violência, com seis pessoas mortas.

A polícia não confirmou o balanço de vítimas.

Na sexta-feira, um porta-voz da polícia disse aos repórteres que 20 pessoas ficaram feridas, mas não relatou nenhuma morte.

