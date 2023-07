Manifestações em Paris causaram prejuízo de ao menos 20 milhões de euros

A- A+

Os distúrbios urbanos na região de Paris, na França, causaram "pelo menos 20 milhões de euros em danos", cerca de R$ 104 milhões, ao transporte público da região, segundo uma estimativa divulgada segunda-feira pela autoridade regional de transportes. Esta quantia inclui "ônibus queimados, um bonde queimado, dois bondes danificados e mobiliário urbano vandalizado", disse à AFP a agência Ile-de-France Mobilités (IDFM).

No total, 39 ônibus foram incendiados na região de Paris desde o início dos distúrbios, segundo o IDFM. É contabilizado cerca de 350 mil euros (cerca de R$ 1,83 milhão) por veículo, disse a autoridade regional de transportes.

Há dias e por precaução, a circulação de autocarros e elétricos na região de Paris está interrompida às 21h (16h em Brasília), medida que será aplicada também esta segunda-feira, recordou o IDFM.

Os distúrbios começaram na noite de 27 de junho após a morte de Nahel, um garoto de 17 anos que foi baleado à queima-roupa por policiais durante um controle de trânsito em um subúrbio do noroeste de Paris. Um vídeo capturou o momento de drama.

Mais de cem presos

As autoridades francesas anunciaram que 157 pessoas foram presas na França, na sexta noite de protestos após a morte do jovem Nahel Merzouk, de 17 anos, assassinado com um tiro à queima-roupa pela polícia após ser abordado em uma blitz de trânsito. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério do Interior.

Em momentos prévios, os presos em uma única madrugada chegaram a 1,3 mil — de sábado para domingo, foram mais de 700 detidos. A intensidade dos atos, contudo, parece ter arrefecido após o presidente Emmanuel Macron deslocar para as ruas pela terceira noite consecutiva um aparato de segurança composto por 45 mil homens e mulheres.

Entre a noite de de domingo e segunda, três agentes das forças de segurança ficaram feridos, houve 352 focos de incêndio nas ruas e 297 veículos queimados. Além disso, uma delegacia de polícia e um quartel foram atacados, segundo o Ministério do Interior.

Na última semana, o saldo de feridos já passa de 3,2 mil, sem contar os 700 agentes de segurança também contundidos, e os veículos incendiados se aproximavam de 5 mil. Dez mil latas de lixo foram incendiadas, e quase mil edifícios ficaram danificados.

— Quando 3,2 mil pessoas são presas, quando os tribunais levam as pessoas a julgamento, quando você demonstra a força republicana, uma ordem justa, mas ainda assim uma ordem, acho que isso contribuiu em grande parte para este retorno à normalidade — disse o ministro do Interior, Gérald Darmanin, nesta segunda.

