Manifestante morre em confronto com a polícias a três dias das primárias presidenciais

Um manifestante morreu em Buenos Aires, nesta quinta-feira (10), depois de um confronto com a polícia da cidade em um protesto realizado durante a tarde por grupos políticos de esquerda e organizações sociais "contra a farsa eleitoral e a democracia popular".

"O SAME [sistema de emergência] informou que o homem, com idade entre 40 e 45 anos, sem documentação, foi levado do Obelisco para o Hospital Ramos Mejía", disse a breve declaração do Ministério da Saúde, acrescentando que "por mais de meia hora foram realizadas manobras de ressuscitação até que a morte foi confirmada" e que "as causas da morte estão relacionadas à parada cardíaca devido a fatores de risco".

Diferentes militantes ligados aos grupos Fogoneros, Movimento Teresa Rodríguez, Votamos Luchar e Movimento Rebelião Popular — do qual Molares era membro — estavam se manifestando contra a "farsa eleitoral" e pela "democracia do povo" no monumento histórico da capital argentina, quando "a polícia atacou" os manifestantes, segundo um dos grupos.

— Estávamos terminando e nos dispersando quando a polícia chegou. Eles prenderam um companheiro, e nós fomos até lá para libertá-lo. A polícia voltou a nos reprimir, prendendo mais quatro companheiros, além de Facundo Morales — disse o líder do Fogoneros, Luciano Lupi, à agência Télam.

As forças de segurança de Buenos Aires informaram que "eles queriam incendiar uma urna eleitoral. Não lhes foi permitido fazê-lo e começaram a atacar".

Os quatro detidos foram levados à Delegacia de Polícia 13, no bairro de Caballito, enquanto o falecido, Facundo Molares, foi levado ao Hospital Ramos Mejía "sem sinais vitais", de acordo com testemunhas.

A Argentina realiza no domingo eleições primárias para decidir quem serão os candidatos às eleições presidenciais de outubro.

