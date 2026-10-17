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Manifestante perde uma mão devido a uma granada policial nos protestos na França

Principal central sindical francesa, a CGT, afirmou que cerca de 500 mil pessoas participaram, neste sábado (17), de 1.750 manifestações em todo o país

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Manifestantes sobem em um andaime durante um protesto contra o "alto custo de vida" em Nice, no sul da França, em 17 de outubro de 2026, como parte de uma mobilização nacional que reúne diversos grupos expressando sua indignaçãoManifestantes sobem em um andaime durante um protesto contra o "alto custo de vida" em Nice, no sul da França, em 17 de outubro de 2026, como parte de uma mobilização nacional que reúne diversos grupos expressando sua indignação - Foto: Valery Hache/AFP

Um manifestante perdeu uma mão neste sábado (17) em Saint-Étienne, no centro da França, devido à explosão de uma granada lançada pelas forças de segurança, informou à AFP uma fonte próxima ao caso.

Segundo as primeiras informações, o manifestante teria pegado a granada com a mão. A fonte não especificou o tipo de artefato utilizado.

A principal central sindical francesa, a CGT, afirmou que cerca de 500 mil pessoas participaram, neste sábado (17), de 1.750 manifestações em todo o país para protestar contra o aumento do custo de vida.

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"O governo deve acabar com a repressão e responder imediatamente às reivindicações sociais", declarou o sindicato em um comunicado enviado à AFP, depois que a polícia utilizou gás lacrimogêneo, granadas de dispersão e jatos de água contra os manifestantes.

Alguns deles enfrentaram as forças de segurança ou invadiram prédios públicos.

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