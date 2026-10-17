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Europa Manifestante perde uma mão devido a uma granada policial nos protestos na França Principal central sindical francesa, a CGT, afirmou que cerca de 500 mil pessoas participaram, neste sábado (17), de 1.750 manifestações em todo o país

Um manifestante perdeu uma mão neste sábado (17) em Saint-Étienne, no centro da França, devido à explosão de uma granada lançada pelas forças de segurança, informou à AFP uma fonte próxima ao caso.

Segundo as primeiras informações, o manifestante teria pegado a granada com a mão. A fonte não especificou o tipo de artefato utilizado.

A principal central sindical francesa, a CGT, afirmou que cerca de 500 mil pessoas participaram, neste sábado (17), de 1.750 manifestações em todo o país para protestar contra o aumento do custo de vida.

"O governo deve acabar com a repressão e responder imediatamente às reivindicações sociais", declarou o sindicato em um comunicado enviado à AFP, depois que a polícia utilizou gás lacrimogêneo, granadas de dispersão e jatos de água contra os manifestantes.

Alguns deles enfrentaram as forças de segurança ou invadiram prédios públicos.

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