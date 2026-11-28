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Europa Manifestantes atacam prédios do governo em novos protestos na Albânia Após horas de confrontos entre policiais e manifestantes, a principal avenida de Tirana ficou coberta por uma densa nuvem de fumaça

A polícia albanesa utilizou gás lacrimogêneo e canhões de água neste sábado (27) em Tirana, capital do país, após uma nova manifestação em que jovens mascarados atacaram prédios públicos e incendiaram ao menos uma sede ministerial.

A Albânia enfrenta há meses uma onda de protestos que frequentemente termina em confrontos entre policiais e manifestantes que exigem a renúncia do primeiro-ministro, o socialista Edi Rama.

A manifestação deste sábado (28) reuniu milhares de pessoas no centro de Tirana e foi marcada pelo lançamento de pedras, granadas de fumaça, fogos de artifício e coquetéis molotov contra edifícios governamentais.

Jornalistas da AFP viram o interior do Ministério do Meio Ambiente em chamas.

Também observaram que manifestantes quebraram as janelas do Ministério dos Transportes e do banco central e tentaram arrombar a entrada do Ministério do Interior.

Após horas de confrontos entre policiais e manifestantes, a principal avenida de Tirana ficou coberta por uma densa nuvem de fumaça.

Segundo o Ministério da Saúde, 35 pessoas ficaram feridas, entre elas policiais e jornalistas.

A onda de insatisfação na Albânia começou em maio, com manifestações pacíficas contra um projeto de hotel de luxo em uma reserva natural no litoral, ligado à família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O empreendimento provocou indignação diante de suspeitas de corrupção. Em outubro, os protestos ganharam força e passaram a incluir reivindicações contra a precariedade dos serviços de saúde e a falta de perspectivas para os jovens.

No fim de outubro, o governo aprovou uma lei que prevê multas de até 6.000 dólares (R$ 33 mil) por atos de violência, saques ou ocultação da identidade durante manifestações.

A legislação também autoriza a polícia a restringir temporariamente concentrações nas proximidades de instituições públicas e a punir a incitação à violência na internet.

Desde então, os protestos passaram a atrair um número menor de participantes.

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