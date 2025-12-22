A- A+

TRÂNSITO Manifestantes bloqueiam via sentido Recife do Cais do Apolo no final da manhã desta segunda (22) A CTTU esteve no local orientando os condutores a realizarem o desvio em frente ao Forte do Brum, pelo Canteiro Central

O trânsito no Cais do Apolo ficou complicado no final da manhã desta segunda-feira (22). A via principal e de mesmo nome foi bloqueada em frente ao prédio da Prefeitura do Recife, sentido centro da capital, por manifestantes do Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Sem-Teto em Pernambuco (MTST-PE).

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) esteve no local orientando os condutores a realizarem o desvio em frente ao Forte do Brum, pelo Canteiro Central.

Pauta

Os manifestantes cobravam diálogo urgente com a prefeitura sobre duas pautas: a regularização da Ocupação 8 de março, que abriga cerca de 300 famílias desde setembro de 2021, e a garantia jurídica da Cozinha Solidária Vila Santa Luzia junto com a ocupação Companheiro Lorenzon, iniciativa localizada no bairro da Torre e que desde 2021 oferece refeições para cerca de 120 famílias na hora do almoço.

Eles foram atendidos pelo secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury, ainda no final da manhã. De acordo com a coordenadora do MTST-Brasil, Isis Souza, conseguiram estabelecer um bom diálogo com a gestão em uma "boa reunião".

"Conseguimos o comprometimento da prefeitura com os termos que precisam ser assinados para liberar a obra da construção do Habitacional do Cordeiro, para onde a maioria dessas famílias vão. O secretário mostrou que os termos já foram assinados, e a obra já pode iniciar. Com relação à 8 de maio né, a gente saiu com esse comprometimento de que a prefeitura junto a PGR, encaminhe esse processopara culminar na desapropriação do terreno. E aí a gente vai poder, é, submeter o projeto do Minha Casa, Minha Vida, entidade para essas famílias na ocupação onde elas moram, onde elas vivem", detalhou a coordenadora.

O que diz a Prefeitura do Recife?

Por meio de nota oficial, a Prefeitura do Recife (PCR) informou que, nos últimos seis meses, foram iniciadas as construções de nove conjuntos habitacionais em diversas áreas da cidade, com quase 2 mil unidades e investimentos da ordem de R$ 350 milhões, ampliando o acesso à moradia digna para cerca de 10 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A gestão municipal reforça que mantém diálogo permanente com movimentos sociais que atuam na cidade, incluindo o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), e que representantes da organização foram recebidos nesta segunda-feira (22).













A PCR ainda ressalta que projetos habitacionais vinculados ao MTST no Recife passaram regularmente pela análise e aprovação do município, conforme as atribuições legais da gestão municipal, com apoio técnico e celeridade por parte da Secretaria de Habitação.

Em relação à Ocupação Companheiro Lorenzon, no Engenho do Meio, a gestão informa que se trata de um projeto de responsabilidade do Governo do Estado. O município realizou o cadastramento de todas as famílias e, no início de dezembro, encaminhou a documentação necessária à gestão estadual, que vai executar um conjunto habitacional destinado aos moradores.

Cozinha Solidária Vila Santa Luzia

Sobre a Ocupação 8 de Março, em Boa Viagem, está em andamento um processo administrativo para declaração de utilidade pública da área, etapa necessária para a futura desapropriação. A Cozinha Solidária Vila Santa Luzia está entre as beneficiadas do Banco de Alimentos do Recife, equipamento gerido pela Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, recebendo hortifruti, raízes, entre outros itens.

A Cozinha também é atendida pelo Programa de Aquisição de Alimentos, uma política pública brasileira que compra alimentos da agricultura familiar para fornecer a pessoas em situação de insegurança alimentar, gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e executado no Recife pela SAS.

