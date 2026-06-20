A- A+

LONDRES Manifestantes marcham no Reino Unifos pelos 10 anos do Brexit e defendem retorno à União Europeia Manifestação ocorre às vésperas do aniversário do referendo de 2016 e reúne apoiadores de uma relação mais estreita entre Reino Unido e bloco europeu

Leia também

• Dois homens estão presos no Reino Unido por incêndios solicitados incentivados pela Rússia

• Menino de 7 anos é a primeira criança do Reino Unido a reverter insuficiência cardíaca com balão

• Reino Unido vai fornecer combustível nuclear à Ucrânia e endurecer sanções contra Rússia

Uma década após o referendo que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia, milhares de pessoas são esperadas neste sábado (20) em Londres para participar da IV Marcha Nacional pela Reintegração. O ato acontece três dias antes do aniversário da consulta popular realizada em 23 de junho de 2016, que deu início ao processo que culminou na saída formal dos britânicos do bloco europeu.

A mobilização prevê a concentração dos participantes nas proximidades da estação de metrô Temple, seguida de uma caminhada até a Parliament Square, praça localizada ao lado do Parlamento britânico. Os organizadores afirmam que a manifestação busca marcar os dez anos do Brexit e demonstrar o apoio de parte da população a uma relação mais próxima entre Londres e Bruxelas.

Debate sobre o futuro da relação com a Europa

Segundo os promotores do evento, a marcha pretende evidenciar que o movimento favorável à integração europeia permanece ativo mesmo após a concretização do Brexit. Em comunicado divulgado para convocar os participantes, os organizadores destacaram que a iniciativa busca mostrar que ainda existe uma parcela significativa da sociedade britânica favorável ao fortalecimento dos laços com a União Europeia.

"Não se trata de reviver velhos debates, mas de olhar para o futuro e para as oportunidades das próximas gerações", afirmam os responsáveis pela manifestação.

Além da participação presencial, os organizadores incentivaram apoiadores a divulgar mensagens nas redes sociais por meio da hashtag #RejoinEU, utilizada por grupos que defendem uma maior aproximação entre o Reino Unido e a União Europeia.

O ato ocorre em um momento em que os efeitos do Brexit continuam sendo discutidos no país, tanto sob a perspectiva econômica quanto política e social. Para os organizadores, a marcha representa uma oportunidade de demonstrar que o debate sobre o papel do Reino Unido na Europa permanece vivo e que ainda há cidadãos que defendem a reconstrução de vínculos mais estreitos com o bloco europeu, dez anos após a votação que redefiniu o rumo político do país.

Veja também