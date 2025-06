Manifestantes de vários países, incluindo Brasil, pedem cessar-fogo na Faixa de Gaza

A- A+

Protestos pedindo o cessar-fogo na Faixa de Gaza e o fim do conflito Israel-Palestina foram vistos, neste fim de semana, em diversos lugares do mundo, como Holanda, Bélgica, França, Reino Unido, Espanha e Brasil.

Na Holanda, aproximadamente 150 mil pessoas saíram neste domingo, 15, vestidos de vermelho para marchar em protesto contra as políticas do governo em relação a Israel, segundo a Associated Press. Percorreram um circuito de cinco quilômetros ao redor do centro de Haia para criar uma linha vermelha simbólica que, segundo eles, o governo não estabeleceu para deter a campanha de Israel em Gaza.

Na Bélgica, cerca de 75 mil pessoas - muitas também vestidas de vermelho - tomaram as ruas da capital Bruxelas neste domingo, segundo a polícia, reportou a Associated Press.

Na França, especificamente, Paris, ocorreu uma marcha de "grande manifestação" nacional para condenar "a corrida mortal das autoridades israelenses e as atrocidades cometidas em Gaza" no sábado, 14, reportou o Le Monde Diplomatique.

No Reino Unido, manifestantes pró-Palestina, agitando bandeiras da Palestina e do Irã, marcharam por Londres no sábado pedindo o fim de bombardeio ao Irã. Também exigiam o fim dos bombardeios em Gaza, reportou The Telegraph.

Na Espanha, especificamente Barcelona, cerca de 18 mil pessoas marcharam pedindo o fim do "genocídio" na Palestina no sábado, segundo o Catalan News.

Já no Brasil, ocorreram manifestações em cidades como São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

