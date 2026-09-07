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AMÉRICA DO SUL Manifestantes denunciam transferência de presos políticos na Venezuela Segundo as famílias, ônibus lotados de presos já deixaram desde a semana passada a prisão na periferia de Caracas e seguiram para destinos não informados

Familiares de presos políticos denunciaram nesta segunda-feira à Defensoria do Povo da Venezuela a transferência de bolsas de detentos da temida prisão Rodeo I de forma arbitrária e sem nenhuma notificação.

Segundo as famílias, ônibus lotados de presos já deixaram desde a semana passada a prisão na periferia de Caracas e seguiram para destinos não informados. Eles esperavam que esses detentos estivessem entre os presos políticos que o governo venezuelano prometeu libertar no mês passado.

A presidente encarregada do país, Delcy Rodríguez, que governa sob pressão dos Estados Unidos, impôs uma anistia, com a qual disse ter libertado 1.046 pessoas.

A ONG Foro Penal registrou 94 transferências desde a última quarta-feira, mas não obteve o destino de todos os presos. Ela afirma que cerca de 330 presos políticos permaneceram detidos, a maioria deles em Rodeio I, que é alvo de denúncias de condições de reclusão desumanas e tortura.

Um grupo de familiares de presos políticos foi recebido hoje pela defensora do povo, Egleé González, prometeu que reveria casos de presos transferidos que apresentassem problemas de saúde.

Embora muitos detentos tenham sido levados para prisões menos repressivas, familiares disseram que um grupo teve como destino o Forte Guaicaipuro, prisão de segurança máxima escondida entre as montanhas do estado de Miranda.

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