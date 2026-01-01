Manifestantes e forças de segurança entram em confronto no Irã

A- A+

Mundo

Manifestantes e forças de segurança se enfrentaram nesta quinta-feira (1º) em uma cidade no sudoeste do Irã, informou a agência de notícias Fars, no quinto dia de manifestações em várias cidades para protestar contra o aumento do custo de vida.

"Alguns manifestantes começaram a lançar pedras contra prédios administrativos da cidade, entre eles o gabinete do governador, a mesquita, a Fundação dos Mártires, a prefeitura e vários bancos, antes de se dirigirem à sede do governo regional" na cidade de Lordegan, escreveu a agência Fars. A polícia usou gás lacrimogêneo contra eles, explicou.

Lordegan, uma localidade com 40.000 habitantes, está situada a cerca de 650 quilômetros de Teerã.

Nesta quinta-feira, um membro das forças de segurança morreu no Irã, a primeira vítima registrada oficialmente no quinto dia de protestos, anunciou a imprensa estatal.

"Um membro do Basij [uma milícia paramilitar] da cidade de Kuhdasht, de 21 anos, foi morto esta noite por arruaceiros enquanto defendia a ordem pública", declarou a televisão estatal, citando o vice-governador da província de Lorestão (oeste), Said Pourali.

