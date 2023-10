Manifestantes e forças de segurança palestinas enfrentam-se na Cisjordânia

A- A+

Manifestantes que pediram a demissão do presidente palestino, Mahmoud Abbas, e forças de segurança da Autoridade Palestina se enfrentaram, nesta terça-feira (17), em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, informaram jornalistas da AFP no local.

Membros das forças de segurança dispararam bombas de gás lacrimogêneo durante o protesto, que começou pouco depois que um bombardeio israelense matou pelo menos 200 pessoas em um complexo hospitalar na Faixa de Gaza, segundo as autoridades deste território palestino, governado pelo movimento islâmico Hamas.

"Fora!", "O povo quer a queda do presidente!", repetiam os manifestantes.

Em Nablus, mais ao norte, grupos de palestinos se manifestaram exibindo bandeiras do Hamas, segundo um jornalista da AFP.

Segundo a agência oficial de notícias palestina Wafa, Abbas, presidente da Autoridade Palestina, afirmou no domingo que "as políticas e ações do Hamas não representam o povo palestino", em alusão ao ataque sangrento realizado em 7 de outubro por comandos do movimento islâmico em território israelense.

A frase foi surpresa em seguida em uma nova versão da informação publicada pela agência.

Por outro lado, Abbas condenou nesta terça o que chamou de “massacre” e declarou luto de três dias nos Territórios Palestinos depois do trágico bombardeio de um hospital em Gaza.

