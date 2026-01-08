A- A+

imigração Manifestantes entram em confronto com a polícia americana após agente de imigração matar uma mulher Ao menos um manifestante foi detido

Manifestantes que protestavam pela morte de uma mulher por um agente de imigração em Minneapolis, cidade do meio-oeste dos Estados Unidos, entraram em confronto, nesta quinta-feira (8), com as forças de segurança, em meio à crescente indignação pelos disparos.

Ao menos um manifestante foi detido enquanto agentes federais enfrentavam uma grande multidão com spray de pimenta e gás lacrimogêneo.

Um dos participantes no protesto carregava um cartaz escrito "ICE = assassino", em alusão ao Serviço de Imigração e Controle de Alfândega.

A morte da mulher ocorreu na quarta-feira (7) durante um protesto contra as medidas impostas pelo presidente Donald Trump contra a migração nesta cidade do estado de Minnesota.

A vítima, identificada pelas mídias locais como Renee Nicole Good, de 37 anos, tentou escapar quando agentes se aproximaram do veículo que conduzia e tentaram abrir a porta do carro.

O presidente Trump acusou a mulher de atropelar o agente.

Jacob Frey, prefeito de Minneapolis, classificou o relato do governo de "lixo" e pediu aos agentes do ICE que deixem a cidade após dois dias de batidas.





