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Estados Unidos

Manifestantes interrompem Trump em comício no Texas

Presidente republicano, de 80 anos, classificou os que intervieram como "manifestantes pagos", enquanto a multidão começou a entoar "U-S-A" e vaiá-los

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Manifestantes protestam contra o presidente dos EUA, Donald Trump, em frente ao Freeman Coliseum, onde Trump discursa em um comício de campanha, em San Antonio, Texas, em 7 de outubro de 2026Manifestantes protestam contra o presidente dos EUA, Donald Trump, em frente ao Freeman Coliseum, onde Trump discursa em um comício de campanha, em San Antonio, Texas, em 7 de outubro de 2026 - Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi interrompido várias vezes por manifestantes na quarta-feira (7) durante um comício no Texas. A imprensa informou que cerca de 12 pessoas foram retiradas do evento.

Nas últimas semanas, Trump realizou comícios por todo o país em uma tentativa de mobilizar seus apoiadores e ajudar os candidatos de seu partido para as eleições legislativas de novembro.

O presidente republicano, de 80 anos, classificou os que intervieram como "manifestantes pagos", enquanto a multidão começou a entoar "U-S-A" e vaiá-los.

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Os republicanos estão disputando a maioria em ambas as casas do Congresso, o que poderia significar uma nova configuração parlamentar adversa à agenda do governo.

O custo de vida se tornou um tema central na reta final para as eleições de novembro, com os preços dos combustíveis em níveis máximos históricos e enquanto a impopular guerra de Trump no Irã entra em seu oitavo mês.

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