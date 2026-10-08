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Estados Unidos Manifestantes interrompem Trump em comício no Texas Presidente republicano, de 80 anos, classificou os que intervieram como "manifestantes pagos", enquanto a multidão começou a entoar "U-S-A" e vaiá-los

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi interrompido várias vezes por manifestantes na quarta-feira (7) durante um comício no Texas. A imprensa informou que cerca de 12 pessoas foram retiradas do evento.

Nas últimas semanas, Trump realizou comícios por todo o país em uma tentativa de mobilizar seus apoiadores e ajudar os candidatos de seu partido para as eleições legislativas de novembro.

O presidente republicano, de 80 anos, classificou os que intervieram como "manifestantes pagos", enquanto a multidão começou a entoar "U-S-A" e vaiá-los.

Os republicanos estão disputando a maioria em ambas as casas do Congresso, o que poderia significar uma nova configuração parlamentar adversa à agenda do governo.

O custo de vida se tornou um tema central na reta final para as eleições de novembro, com os preços dos combustíveis em níveis máximos históricos e enquanto a impopular guerra de Trump no Irã entra em seu oitavo mês.

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