manifestação

Manifestantes lotam ruas do Recife em ato contra PEC da blindagem e Anistia

Manfestação contra a anistiaManfestação contra a anistia - Foto: Paullo Almeida/ Folha de Pernambuco

Manifestantes ocuparam as ruas do centro do Recife na tarde deste domingo (21). O ato, que também foi realizado em outras capitais brasileiras, tem como motivação a contrariedade à PEC da blindagem aprovada pela Câmara dos Deputados e ao projeto de Anistia para os condenados pelos ataques às sedes dos três poderes da República em 8 de janeiro de 2023.

Em Pernambuco o evento foi prestigiado por políticos de partidos de esquerda. Estavam presentes a senadora Teresa Leitão (PT), o primeiro-secretário da Câmara dos Deputados e presidente do PT estadual, deputado federal Carlos Veras (PT), e além deles os deputados federais Renildo Calheiros (PCdoB), Maria Arraes (Solidariedade), Humberto Costa (PT) e Túlio Gadêlha (Rede).

Representantes da Assembleia Legislativa também marcaram presença no evento. As deputadas Rosa Amorim (PT) e Dani Portela (Psol) e o deputado João Paulo (PT), acompanharam a passeata. 

 Eugênia Lima (PT), a vereadora mais votada da história de Olinda, também estava na manifestação. 

Marília Arraes, ex-deputada federal, e Jones Manoel, militante político pernambucano, também estavam presentes no protesto. 

A concentração foi feita na rua da Aurora e o grupo seguiu em passeata pelas ruas Princesa Isabel, rua da Saudade, passando pelas pontes Princesa Isabel e Buarque de Macedo, em direção ao Marco Zero. 

Nos cartazes e faixas, os participantes exibiam mensagens pedindo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que não haja anistia para os condenados por tentativa de golpe.

