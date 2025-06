A- A+

PROTESTOS Manifestantes lotam ruas, parques e praças em protesto anti-Trump nos EUA A manifestação "No Kings" de Atlanta, com capacidade para 5 mil pessoas, rapidamente teve seu limite atingido

Manifestantes se aglomeraram em ruas, parques e praças dos Estados Unidos no sábado para protestar contra o presidente Donald Trump, enquanto as autoridades pediam calma e mobilizavam as tropas da Guarda Nacional antes de um desfile militar para marcar o 250º aniversário do Exército, que coincide com o aniversário do presidente.

A manifestação "No Kings" de Atlanta, com capacidade para 5 mil pessoas, rapidamente atingiu seu limite, com milhares de outros manifestantes do lado de fora da barreira para ouvir os oradores em frente ao Capitólio do Estado.

Uma chuva leve e intermitente caiu enquanto os manifestantes que carregavam cartazes se reuniam para a principal manifestação no Love Park, na Filadélfia, e gritavam "Nossas ruas!" enquanto marchavam pela Ben Franklin Parkway até o Philadelphia Museum of Art.

Karen Van Trieste, uma enfermeira de 61 anos que veio de carro de Maryland, disse que cresceu na Filadélfia e queria estar com um grande grupo de pessoas demonstrando seu apoio.

"Sinto que precisamos defender nossa democracia", disse ela. Ela está preocupada com as demissões de funcionários do governo Trump nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, com o destino das comunidades de imigrantes e com a tentativa do governo Trump de governar por ordem executiva, disse ela.

Em alguns lugares, os organizadores distribuíram pequenas bandeiras americanas, enquanto outros manifestantes trouxeram versões maiores para agitar em meio a cartazes que variavam de mensagens pró-democracia e direitos dos imigrantes a uma variedade de sentimentos anti-Trump.

Em Charlotte, Carolina do Norte, multidões aplaudiram os oradores anti-Trump no First Ward Park da cidade e cantaram "we have no kings" (não temos reis) antes de marcharem atrás de uma faixa "No Kings" (sem reis).

Em Los Angeles, as pessoas se reuniram em frente à Prefeitura quando começou uma roda de tambores e os manifestantes no centro de Little Rock caminharam por uma ponte sobre o Rio Arkansas.

Os protestos foram planejados em cerca de 2 mil locais em todo o país, de quarteirões e pequenas cidades a degraus de tribunais e parques comunitários, disseram os organizadores, mas não há eventos programados em Washington, D.C., onde o desfile militar ocorrerá à noite.

O movimento 50501, que está organizando os protestos, afirma ter escolhido o nome "Sem Reis" para apoiar a democracia e se posicionar contra o que chama de ações autoritárias do governo Trump. O nome 50501 representa 50 estados, 50 protestos, um só movimento.

As manifestações ocorrem na esteira dos protestos que se espalharam pelo país após as batidas de fiscalização da imigração realizadas pelo governo federal na semana passada, além da ordem de Trump para que a Guarda Nacional e os Fuzileiros Navais fossem enviados a Los Angeles, onde manifestantes bloquearam uma rodovia e incendiaram carros.

Filadélfia

Milhares de pessoas se reuniram no Love Park, no centro da cidade, onde os organizadores distribuíam pequenas bandeiras americanas e muitos manifestantes carregavam cartazes com frases como "lute contra a oligarquia" e "deporte os mini-Mussolinis" enquanto aguardavam o início da marcha.

Alguns cartazes traziam mensagens em defesa dos direitos dos imigrantes, como "The wrong ice is melting" (O gelo errado está derretendo) e "Unmask ice" (desmascare o gelo), referência à agência de imigração dos EUA.

Uma mulher usando uma coroa de espuma da Estátua da Liberdade levou um sistema de som e liderou um canto coletivo contra Trump, adaptando a música "Y.M.C.A." e trocando a expressão "young man" (jovem) por "con man" (charlatão).

Um homem vestido com roupas da época da Revolução Americana e usando um chapéu tricórnio segurava um cartaz com uma frase frequentemente atribuída a Thomas Jefferson: "Tudo o que a tirania precisa para ganhar espaço é que pessoas de boa consciência permaneçam em silêncio."

O governador de Minnesota, Tim Walz, usou as mídias sociais para emitir um aviso aos manifestantes enquanto a polícia trabalhava para localizar um suspeito de ter atirado em dois legisladores democratas e suas esposas em Minnesota.

"Por excesso de cautela, meu Departamento de Segurança Pública está recomendando que as pessoas não participem de nenhum comício político hoje em Minnesota até que o suspeito seja preso", escreveu ele.

Flórida

Cerca de mil pessoas se reuniram no terreno do antigo Capitólio da Flórida, em Tallahassee, onde os manifestantes gritavam: "É assim que a comunidade se parece" e carregavam cartazes com mensagens como "uma nação sob angústia" e "a dissidência é patriótica".

Os organizadores da manifestação disseram explicitamente à multidão que evitasse conflitos com os manifestantes contrários e que tomassem cuidado para não andar na rua ou atrapalhar o trânsito.

Os organizadores afirmam que uma marcha irá até os portões do resort de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, onde o governador republicano Ron DeSantis advertiu os manifestantes que a "linha é muito clara" entre a manifestação pacífica e a violência, e que não devem cruzá-la.

Convocando a Guarda Nacional

Governadores e autoridades municipais prometeram proteger o direito de protestar e não tolerar a violência.

Os governadores republicanos da Virgínia, Texas, Nebraska e Missouri estavam mobilizando tropas da Guarda Nacional para ajudar as autoridades policiais a gerenciar as manifestações.

Haverá "tolerância zero" para violência, destruição ou interrupção do tráfego, e "se você violar a lei, será preso", disse o governador da Virgínia, Glenn Youngkin.

No Missouri, o governador Mike Kehoe emitiu uma mensagem semelhante, prometendo adotar uma abordagem proativa e não "esperar que o caos se instale".

Alguns órgãos de segurança pública anunciaram que estavam intensificando seus esforços para o fim de semana. Na Califórnia, as tropas estaduais estavam em "alerta tático", o que significa que todos os dias de folga foram cancelados para todos os policiais, enquanto o governador da Virgínia Ocidental colocou a polícia estadual e a Guarda Nacional em prontidão.

Governadores pedem calma

Nas mídias sociais, o governador do Estado de Washington, Bob Ferguson, um democrata, pediu protestos pacíficos no fim de semana para garantir que Trump não envie militares para o Estado

"Donald Trump quer poder dizer que não podemos cuidar de nossa própria segurança pública no Estado de Washington", disse Ferguson.



