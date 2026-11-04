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Europa Manifestantes montam novos acampamentos por crise da moradia em Portugal Polícia efetuou 13 detenções no Porto ao encerrar os últimos protestos no fim de semana

Dezenas de ativistas portugueses pela habitação montaram novos acampamentos de protesto em Lisboa e no Porto, poucos dias depois de a polícia ter desmantelado outros acampamentos nas duas principais cidades da nação ibérica.

Cerca de 60 barracas podiam ser vistas nesta quarta-feira (4) na Praça do Rossio, na capital portuguesa, depois que os ativistas as montaram durante a noite, constatou um jornalista da AFP.

Já no Porto, no norte do país, havia cerca de 30 barracas em uma das principais praças da cidade, segundo a imprensa.

O manifestante Rui Coelho, de 35 anos, disse à AFP em Lisboa que estava aliviado pelo fato de a primeira noite ter transcorrido com tranquilidade. "Não sabíamos o que ia acontecer, se a polícia viria ou não".

Inspirados pelos protestos na Espanha após o despejo de Maricarmen Abascal, uma mulher de 87 anos que se tornou um símbolo da crise habitacional, os acampamentos de protesto em Portugal já foram desmantelados em diversas ocasiões.

A polícia efetuou 13 detenções no Porto ao encerrar os últimos protestos no fim de semana. Vinte e cinco ativistas ficaram feridos, segundo os serviços de emergência.

No entanto, um tribunal de Lisboa decidiu, na segunda-feira, que uma barraca poderia permanecer na Praça do Rossio, apesar de a polícia alegar que um decreto proibia protestos no local após a meia-noite.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou na noite de terça-feira que seu governo minoritário de centro-direita se reuniria com líderes da oposição para discutir medidas destinadas a aliviar a crise habitacional no país, reconhecendo a existência de um "problema grave".

Montenegro busca o apoio da oposição para uma reforma que simplifique os despejos em alguns tipos de imóveis alugados. Os ativistas presentes nos acampamentos de protesto se opõem energicamente à medida.

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