Manifestantes protestam no Recife contra proposta de aumento da tarifa de ônibus na RMR

Dezenas de manifestantes participaram de uma manifestação contra a proposta de aumento da tarifa de ônibus da Região Metropolitana do Recife (RMR) de R$ 4,30 para R$ 4,50, na manhã desta quinta-feira (15).

Uma reunião por videoconferência do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) discute a aprovação da pauta desde 9h. Até 14h, a reunião permanecia em andamento.



O protesto teve concentração no Parque 13 de Maio, por volta das 10h, e seguiu em direção ao Consórcio Grande Recife, no Bairro do Recife, na área central da capital.



Os manifestantes discursaram em frente à instituição segurando cartazes e falando palavras de ordem, criticando a proposta que prevê o aumento de R$ 0,20 da tarifa do Anel A, o Bilhete Único.

Pouco depois, os participantes ocuparam a entrada do prédio e pediram a suspensão da reunião, que, no entanto, seguiu normalmente. Eles alegam que as condições do transporte público não apresentarão melhora com o aumento e representarão mais gastos para a população.



"Estão se reunindo para aumentar a passagem sem escutar de fato quem utiliza o transporte público. [...] Somos nós que estamos no dia a dia vendo que o ônibus tá sem ar-condicionado e tá totalmente sucateado", falou a presidente da União dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco (Uespe), Raiana Rodrigues.

Manifestantes ocupam a entrada do Consórcio Grande Recife, no Bairro do Recife. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"O transporte segue lotado, caro e sem nenhum tipo de benefício para a gente. Independente do quanto aumente, nunca melhora para quem é passageiro, trabalhador e estudante", criticou o vice-presidente da União de Estudantes de Pernambuco (UEP), Cassiano Bezerra.



Entre as lideranças que estiveram na manifestação, a deputada estadual Dani Portela (PSOL) discursou em prol dos estudantes e usuários do transporte público da RMR.



"Isso impacta diretamente o custo de vida das pessoas, milhares de pernambucanos que tem que desembolsar quase R$ 10 por dia pro seu direito de ir e vir", comentou a parlamentar.



Dani Portela também explicou que os representantes da sociedade civil entraram com um ofício para pedir mais tempo de discussão da proposta.



"Os conselheiros da sociedade civil fizeram um pedido de vistas para que fosse retirado e pudesse ter um prazo maior do que as 72 horas para se debruçar sobre a proposta e principalmente debater com quem mais vai ser atendido, [que são] os usuários e usuárias do transporte público", disse.



Mesmo com o pedido, a previsão é que o resultado final da reunião do conselho seja divulgado ainda nesta quinta.



Passe livre e tarifa zero

Outras pautas abordadas durante a ação foram a liberação de um passe livre ilimitado para estudantes e idosos e a criação de uma tarifa zero, que passaria a oferecer bilhetes gratuitos para os usuários dos transportes públicos.



"A nossa proposta é expandir esse passe livre de forma ilimitada. Hoje várias cidades no Brasil funcionam com o transporte de tarifa zero. Nossa proposta é que o transporte seja gratuito e com qualidade", pontuou Cassiano Bezerra.

