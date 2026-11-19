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justiça Manifestantes reúnem-se na Lapa para cobrar justiça por André Aires Professor foi espancado ao impedir agressão contra uma mulher

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Uma manifestação realizada na Lapa, na zona central do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (19), cobrou justiça pelo professor André Aires, que foi espancado por um grupo de homens depois de ter impedido e denunciado a agressão de um deles contra uma mulher.

Estudantes, professores, amigos, familiares e pessoas que se sensibilizaram com o caso reuniram-se empunhando cartazes em apoio ao professor. Foram feitos discursos de apoio a André, relatos de outros casos de violência e, principalmente, pedidos por justiça.

"A violência de gênero não atinge apenas mulheres. Ela também tenta calar pela força quem se recusa a ser cúmplice da barbárie nas ruas. Ao intervir, André fez o que todo cidadão deveria fazer", dizia um dos cartazes. "Vamos juntos meter a colher", dizia outro.

O grupo se reuniu nos Arcos da Lapa para seguir até a Praça da Cruz Vermelha, onde ocorreu o espancamento.

O ato foi iniciativa do diretório acadêmico estudantil da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), onde André cursa uma segunda graduação.

Entenda

O professor André Aires foi espancado por um grupo de homens no centro do Rio de Janeiro depois de ter impedido e denunciado a agressão de um deles contra uma mulher. Ele estava passeando com os cachorros junto com o namorado.

O caso ocorreu à luz do dia e no meio da rua, nas proximidades da Praça da Cruz Vermelha. A mulher que era alvo das agressões conseguiu fugir do agressor, mas o professor levou sucessivos golpes, como socos e chutes.

Durante a sequência de ataques registrada por câmeras na região, o grupo também agrediu uma mulher na rua.

André sofreu traumatismo craniano, perfuração no pulmão e múltiplos ferimentos. Além disso, foi alvo de ofensas homofóbicas e xingamentos.

O professor foi internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da cidade.

André Aires tem 42 anos e é professor de incentivo à leitura na rede municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Atuou ainda como substituto na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Estado de saúde

Segundo o último boletim médico, André continua utilizando ventilação mecânica, mas está respondendo bem ao suporte respiratório. A equipe já está conseguindo reduzir gradativamente a intensidade do aparelho.

A função dos rins ainda inspira cuidados, em razão das complicações decorrentes das lesões que ele sofreu. Sobre a parte neurológica, os médicos estão acompanhando André com bastante atenção.

"Sabemos que ainda é um momento delicado e que existem desafios pela frente, mas André continua recebendo todos os cuidados necessários, com acompanhamento permanente da equipe médica. Vamos continuar mantendo a fé, a esperança e nossos pensamentos positivos. Cada evolução, por menor que pareça, merece ser valorizada. Seguimos juntos, com confiança e esperança na recuperação do André", diz mensagem enviada pelo melhor amigo do André, Paulo Lannes, que tem acompanhado o caso e atualizado constantemente amigos e familiares.

Apoio e indignação

A Unirio, onde André estuda, afirmou, em nota, nesta quarta-feira (18), que a reitoria da instituição acompanha o caso e conversa com autoridades estaduais e municipais da Saúde, da Segurança Pública e do Legislativo.

Segundo a instituição, o reitor José da Costa Filho está em contato com diferentes autoridades, bem como com o companheiro de André, que estava com os cachorros do casal quando houve a agressão. A universidade colocou-se à disposição para oferecer o apoio necessário.

O reitor também contatou o secretário estadual de Segurança Pública, Victor Santos, para obter esclarecimentos sobre a atuação policial na ocorrência, e recebeu de deputadas estaduais o apoio para a mobilização pela apuração do crime.

"A Unirio manifesta indignação pela tentativa de homicídio, com covarde espancamento, contra nosso aluno André Aires, que interveio para proteger uma mulher da agressão de um dos criminosos", diz a nota.

Nesta quinta, o Instituto de Letras da Universidade de Brasília (UnB), onde André se graduou e desenvolveu as pesquisas de mestrado e doutorado, também se manifestou, em nota.

"É revoltante e inadmissível que alguém seja vítima de tamanha brutalidade por tentar impedir uma agressão. André não se omitiu diante da violência contra uma mulher. Agiu em defesa de outra pessoa e acabou sendo vítima de uma violência covarde e desumana", diz.

O instituto também cobrou justiça: "Exigimos justiça! Que as circunstâncias dessa agressão sejam rigorosamente investigadas, que os responsáveis sejam identificados e punidos e que também seja apurada a responsabilidade daqueles que, podendo prestar socorro, se omitiram".

Investigação

O caso é investigado como tentativa de homicídio na 5ª Delegacia de Polícia. De acordo com a Polícia Civil, um homem foi conduzido à unidade por policiais militares e preso em flagrante por tentativa de homicídio.

A polícia informou ainda que as imagens das câmeras de monitoramento estão sendo analisadas e que testemunhas estão sendo ouvidas. Outras diligências estão em andamento para apurar o envolvimento de outros criminosos na agressão e esclarecer os fatos.

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