A- A+

TENSÃO NO IRÃ Manifestantes substituem bandeira da República Islâmica do Irã pela da monarquia em Londres Bandeira do antigo regime permaneceu hasteada por vários minutos antes de ser retirada

Um manifestante substituiu brevemente a bandeira da República Islâmica do Irã por uma da antiga monarquia na fachada da embaixada iraniana em Londres, neste sábado (10), durante uma manifestação em apoio ao movimento de protesto no país, disseram testemunhas à AFP.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem na sacada do prédio, localizado perto do Hyde Park, no centro de Londres, retirando a bandeira da República Islâmica sob aplausos das centenas de pessoas reunidas e substituindo-a por uma bandeira decorada com um leão e um sol, símbolos da monarquia.

A bandeira do antigo regime permaneceu hasteada por vários minutos antes de ser retirada, disseram várias testemunhas a um jornalista da AFP presente no local.

"Democracia para o Irã, rei Reza Pahlavi. Justiça para o Irã", gritaram os manifestantes, em referência ao filho do xá deposto do Irã, que vive nos Estados Unidos. Muitos dos presentes exibiam bandeiras associadas à antiga monarquia iraniana, derrubada pela revolução islâmica de 1979.

Alguns também agitavam cartazes com a inscrição "Irã livre".

Um vídeo publicado nas redes sociais mostrou um homem na varanda da embaixada, perto do Hyde Park, substituindo a bandeira atual do país por uma usada durante o reinado do xá deposto, sob aplausos de centenas de manifestantes abaixo | Foto: Handout/Várias fontes/AFP

"Estou aqui para apoiar os iranianos. Meus familiares no Irã protestam há duas semanas. A internet foi cortada. Acho que há três dias ninguém tem qualquer contato", disse à AFP Taraneh, produtora de 33 anos que vive em Londres há cinco.

A polícia de Londres informou na rede social X que enviou agentes ao local depois que um manifestante subiu "à sacada do edifício". Mais tarde, afirmou que deteve duas pessoas e está à procura de outra.

"Não foi constatado nenhum distúrbio grave, e os policiais permanecerão no local para garantir a segurança da embaixada", disse a polícia.

| ÚLTIMA HORA: La bandera de la República Islámica de Irán de la embajada en Londres fue sustituida por la bandera del León y el Sol; los manifestantes la consideran la bandera de la libertad. pic.twitter.com/F0vZ2sPM89 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 10, 2026

O Irã enfrenta desde 28 de dezembro um protesto popular inédito em vários anos, inicialmente ligado ao custo de vida e que se espalhou pelo restante do país.

Pelo menos 51 pessoas, entre elas nove crianças, morreram e centenas ficaram feridas, segundo o balanço divulgado na sexta-feira pela organização Iran Human Rights, com sede na Noruega.

As autoridades iranianas cortaram o acesso à internet há mais de 48 horas, segundo a ONG de monitoramento de cibersegurança Netblocks.

Veja também