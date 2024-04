Manifestantes tomam prédio da Universidade Columbia, em Nova York

A- A+

Manifestantes pró-Palestina que participam dos protestos no campus da Universidade Columbia, em Nova York, tomaram um prédio da instituição e fizeram barricadas para impedir a entrada de autoridades no local, na madrugada desta terça-feira. Imagens captadas no local mostram o momento em que estudantes bloqueiam a entrada do edifício e quebram vidros da porta de entrada.

O prédio ocupado se chama Hamilton Hall. A construção localizada em Manhattan tem um histórico de ocupações estudantis, como em atos contra o apartheid, décadas atrás. Os manifestantes tomaram o local ao fim de uma marcha ao redor do campus ao som de gritos de "Palestina Livre". Enquanto parte dos integrantes do protesto se entrincheiravam no local, outros estabeleceram uma corrente humana do lado de fora do prédio.

O grupo de estudantes 'Columbia University Apartheid Divest', em um comunicado pouco depois da tomada do prédio, apontou que o imóvel foi rebatizado de 'Hind Hall' em homenagem a uma menina de seis anos que morreu durante a guerra no território palestino.

Os protestos em campi universitários se tornaram o maior símbolo de apoio à Gaza dentro do território americano, principal aliado de Israel na comunidade internacional. Cerca de 50 instituições de ensino superior aderiram às manifestações, que sofreram repressão policial e institucional. Apenas no fim de semana, mais de 350 pessoas foram detidas.

