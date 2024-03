Manipulação de foto aumentou rumores sobre saúde de Kate Middleton; saiba o que se sabe sobre

A- A+

A princesa Catherine de Gales, esposa do herdeiro ao trono britânico, William, se submeteu em meados de janeiro a uma misteriosa cirurgia abdominal, seguida por uma longa recuperação que alimentou rumores. A manipulação de uma foto oficial da princesa de 42 anos no domingo, gerou mais especulações sobre seu estado de saúde, do qual há poucas informações disponíveis, dois meses após a operação.

A principal informação disponível, segundo o comunicado divulgado em 17 de janeiro pelo Palácio de Kensington, que trata de todas as informações relativas aos príncipes de Gales, teve o efeito de uma bomba. Kensington anunciou que "a princesa de Gales foi internada na London Clinic ontem (16 de janeiro) para uma operação abdominal programada".

A família real britânica não revelou o motivo desta operação e Kensington expressou o "desejo" da princesa de "privacidade sobre as suas informações médicas". Também foi informado no comunicado que "A operação foi um sucesso e a previsão é de que fique internada entre 10 e 14 dias". Diante das questões levantadas por esta notícia, Kensington informou aos jornalistas britânicos que cobrem a Casa Real de que não se tratava de um câncer.

Em 29 de janeiro, o Palácio de Kensington anunciou que Kate Middleton deixou o hospital e "retornou à sua casa em Windsor", a oeste de Londres, sem informar quando ocorreu o discreto retorno. A princesa, que não era vista em público desde o Natal, "está bem", indicou este segundo comunicado.

Ao ser internada, Kensington informou que "por recomendação médica, é pouco provável que (a princesa) retome suas funções públicas antes do final da Páscoa", em 31 de março, devido a um repouso de ao menos dois meses e meio. As primeiras consequências foram o cancelamento de um visita oficial de Kate e William à Itália e sua ausência em vários atos, entre eles, a cerimônia do Bafta, a premiação do cinema britânico, da qual seu marido participou.

Segundo a imprensa britânica, a princesa deixou sua casa em Windsor para passar uns dias durantes as férias escolares de fevereiro com o marido e os três filhos, George, Charlotte e Louis, em Sandringham, ao leste da Inglaterra, onde o casal possui uma residência.

O mistério sobre os motivos de sua operação e a longa ausência geraram rumores e especulações. Até os tabloides, que cederam aos encantos de Kate, questionam a falta de transparência. No dia 8 de fevereiro, em seu primeiro compromisso público após a operação, o príncipe William não deu qualquer informação sobre o estado de saúde de sua esposa, limitando-se a agradecer ao apoio recebido, pela intervenção da sua esposa e o diagnóstico de câncer do rei Charles III.

Os rumores aumentaram em 27 de fevereiro, quando, em cima da hora, William cancelou sua presença em uma cerimônia em memória do seu padrinho, o rei Constantino da Grécia, no Castelo de Windsor, por "razões pessoais". Kensington se viu quase obrigado a intervir e em nota afirmou que a recuperação "vai bem".

Em 4 de março, a primeira foto da princesa após a operação foi divulgada pela imprensa americana. Na foto, Kate usava óculos escuros em um carro dirigido por sua mãe. A imagem não foi reproduzida pela imprensa britânica, respeitando o compromisso com a privacidade, embora tenha sido repercutida.

No dia seguinte, o anúncio no site do Ministério da Defesa britânico de que a princesa participaria de um desfile militar em junho causou confusão. O Palácio de Kensington não confirmou a presença de Kate e fontes reais indicaram que não foram consultadas. A menção à presença de Kate foi retirada do site na noite de 5 de março.

No domingo, 10 de março, Dia das Mães no Reino Unido, Kensington divulgou uma foto oficial de Catherine, sorridente, cercada por seus três filhos, a primeira desde a operação. Um dia depois, ela admitiu na sua conta da rede X que a foto foi editada, o que relançou as especulações.

O príncipe William não fez nenhum comentário em suas duas aparições públicas na segunda-feira. O Palácio de Kensington descartou divulgar a imagem original, sem as manipulações.

