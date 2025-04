Mano Medeiros assina ofício para armamento da guarda municipal

A- A+

Nesta terça (22), aconteceu a inauguração da sede do comando da Guarda Civil e da Secretaria Executiva de Segurança Cidadã do Jaboatão dos Guararapes. O prefeito Mano Medeiros comandou o ato, que também teve a entrega de insígnias aos 42 Guardas Civis Municipais promovidos à sub-inspetores e a assinatura do ofício de abertura do processo de armamento da Guarda Civil Municipal à Polícia Federal.

Mano Medeiros também informou que pretende oficializar seu projeto de armar a Guarda Municipal junto à Polícia Federal.

"Quando eu falo hoje aqui que estarei levando à Polícia Federal o ofício solicitando o armamento da Guarda, esse é o primeiro passo. Isso aqui é uma causa coletiva. Na verdade, é o fortalecimento da Guarda, da segurança do nosso município e eu conto com os senhores na aprovação, assim que esse projeto chegar à Câmara dos Vereadores", disse o prefeito.

O prefeito fez o descerramento da placa da nova sede da Secretaria Executiva de Segurança Cidadã, na presença do comandante da Guarda Municipal, Sávio Sá, e do secretário de Segurança Cidadã, Coronel Fred Saraiva.

"O importante é dizer que é um momento simbólico. A gente está aqui hoje entregando logo a sede da Secretaria, do Comando da Guarda, assinando essa solicitação à Polícia Federal para armamento da nossa Guarda", ressaltou.

