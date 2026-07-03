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Solidariedade "Manos por Venezuela": Recife mobiliza doações para famílias afetadas pelo terremoto Iniciativa do Núcleo Migrante Internacional arrecada insumos essenciais entre os dias 7 e 23 de julho, em dois pontos de coleta na capital pernambucana

O Núcleo Migrante Internacional do Recife lança a campanha "Manos por Venezuela" (Mãos pela Venezuela) para arrecadar insumos destinados às famílias atingidas pelos dois abalos sísmicos registrados na Venezuela no último dia 24 de junho. A mobilização acontecerá entre 07 e 23 de julho em dois pontos da capital pernambucana.



A campanha nasceu da mobilização dos próprios migrantes venezuelanos(as) que vivem em Recife, profundamente sensibilizados com a situação enfrentada por familiares, amigos e milhares de pessoas atingidas pelos terremotos. Com o passar dos dias, o grupo passou a receber manifestações espontâneas de solidariedade de brasileiros e pessoas de outras nacionalidades interessadas em ajudar.

Diante desse movimento, o Núcleo decidiu organizar oficialmente a campanha e criar pontos de arrecadação para transformar essa rede de apoio em ajuda humanitária concreta. As doações serão recebidas de terça a quinta-feira, em dois pontos de arrecadação: o Instituto Robinson Cavalcanti, em Boa Viagem, e a Casa de Direitos de Pernambuco, localizada na Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP).

A campanha não receberá doações de roupas ou dinheiro. A opção pela arrecadação de insumos específicos atende às necessidades mais urgentes identificadas nas regiões afetadas, especialmente em abrigos temporários, unidades de saúde e espaços que acolhem crianças e família.

Dessa forma, entre os materiais solicitados estão produtos de higiene pessoal (itens de higiene bucal e lenços umedecidos), fraldas infantis, álcool em gel ou líquido, sacos de lixo resistentes, gazes, curativos, esparadrapo, luvas descartáveis, máscaras de proteção, soro fisiológico, kits de primeiros socorros, repelente, protetor solar, lanternas, lâmpadas com bateria, pilhas, galões para armazenamento de água e materiais de limpeza, como água sanitária e desinfetante.

Núcleo

Criado por migrantes e refugiados, o Núcleo Migrante Internacional atua em Recife na busca pela promoção dos direitos, da integração social e da cidadania de pessoas em situação de mobilidade humana. O coletivo desenvolve ações de acolhimento, orientação, mobilização comunitária e iniciativas humanitárias voltadas à população migrante e refugiada.

Para Lérderis Guerra, venezuelana natural do estado de Bolívar, residente em Recife desde 2019 e idealizadora do Núcleo Migrante Internacional, a campanha representa um compromisso de solidariedade com o povo venezuelano.



"Estamos acompanhando de perto o sofrimento de muitas famílias na Venezuela. Recebemos diariamente mensagens de pessoas perguntando como poderiam ajudar e decidimos organizar essa campanha para transformar essa solidariedade em apoio concreto. Cada doação representa esperança para quem perdeu quase tudo", comenta.

Além da mobilização em Recife, a campanha conta com uma rede de lideranças responsáveis por receber, organizar e distribuir os insumos arrecadados às famílias em situação de maior vulnerabilidade, aos abrigos e aos espaços de acolhimento de crianças.

A estratégia prevê que as doações sejam encaminhadas até a região de fronteira entre Brasil e Venezuela, por meio do estado de Roraima, de onde seguirão para as áreas atingidas. Essa articulação garante que os materiais arrecadados cheguem efetivamente às pessoas que mais necessitam de ajuda, fortalecendo uma grande corrente de solidariedade entre os dois países.



Serviço



Campanha: Manos por Venezuela (Mãos pela Venezuela)

Período: De 07 a 23 de julho

Horário para doações: Terça a quinta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h

Pontos de arrecadação:

• Instituto Robinson Cavalcanti – Rua Camboim, 70 – Boa Viagem – Recife.

• Casa de Direitos de Pernambuco – UNICAP – Bloco E, 1º andar – Rua do Príncipe, 526 – Boa Vista – Recife.

Mais informações: Instagram @nucleomigranteinternacional

Atenção: para esta campanha, não estamos recebendo doações em dinheiro ou roupas

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