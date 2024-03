Mansão de "Sr.Titanic" morto em implosão de submarino é colocada à venda por R$ 8,3 milhões, nos EUA

A- A+

A casa do francês Paul-Henri Nargeolet, no estado de Nova York, foi colocada à venda por R$ 8,3 milhões (US$ 1,7 milhão). Nargeolet foi uma das vítimas cinco vítimas da implosão, no ano passado, do submarino Titan, da OceanGate que desceu nas profundezas do Atlântico Norte em uma expedição aos destroços do naufrágio do Titanic.

A residência é uma "combinação perfeita de vida luxuosa, vistas deslumbrantes do lago e acesso a aventuras ao ar livre'', segundo o anúncio publicado no site Realtor. São 4 quartos e um total de 12 aposentos na casa. Veja fotos abaixo:

Paul-Henri Nargeolet era um conhecido explorador do fundo do mar e que foi apelidado de "Sr. Titanic" por ter visitado os arredores do naufrágio cerca de trinta vezes. O francês atuava como diretor de pesquisa submarina da R.M.S. Titanic, Inc, empresa que detém os direitos de resgate dos destroços do navio, localizado a cerca de 3,8 mil metros.

— Ele adorava esta casa porque ficava à beira-mar — disse o corretor imobiliário Regan Andrews, da Houlihan Lawrence Brewster, segundo o jornal The New York Post — Ele e sua esposa gostavam de nadar muito, o que o lago permitia.

De acordo com Regan Andrews, Nargeolet viveu apenas dois ano na casa de Nova York, após deixar Greenwich, no estado americano de Connecticut. Ao longo do primeiro ano vivendo na nova residência, o francês construiu uma garagem para dois carros e pintou o imóvel.

Além de Nargeolet, morreram na tragédia o aventureiro britânico Hamish Harding, pai e filho Shahzada e Suleman Dawood, e o presidente-executivo da empresa responsável pela embarcação, Stockton Rush.

