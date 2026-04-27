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SAÚDE Manteiga, e não azeite, é o segredo para ovos mexidos mais cremosos, dizem chefs Técnica correta e uso de laticínios ajudam a evitar textura seca e garantem resultado mais próximo ao de restaurantes

Os ovos mexidos parecem uma das receitas mais simples da cozinha, mas alcançar o ponto ideal de cremosidade, sem que fiquem secos ou com textura borrachuda, exige técnica e escolhas específicas de ingredientes. Embora o azeite seja amplamente utilizado no preparo, especialistas apontam que, para esse prato, a manteiga é a melhor opção.

O chef tcheco Zdeněk Pohlreich, reconhecido pelo selo Bib Gourmand do Guia Michelin, afirma que a manteiga proporciona uma suavidade que o azeite não consegue reproduzir. A recomendação é derreter uma porção na frigideira antes de adicionar os ovos e incorporar um pouco mais ao final do preparo, intensificando o brilho e a suculência.

Técnica e laticínios fazem a diferença

Para quem busca uma textura ainda mais leve, adicionar leite pode ajudar. A proporção indicada é de uma colher de sopa para cada dois ovos.

Já chefs como Gordon Ramsay sugerem elevar o preparo com o uso de creme azedo no final, o que adiciona leve acidez e deixa a estrutura mais sedosa.

Ramsay também aplica uma técnica específica: colocar os ovos e a gordura em uma panela ainda fria e só então ligar o fogo, mexendo constantemente e retirando o recipiente do calor em intervalos. Isso evita que a proteína coagule de forma brusca e permite maior controle da umidade.





Como acertar no preparo

Para chegar a um resultado mais próximo ao de restaurante, alguns cuidados são essenciais:

Qualidade dos ovos: usar ovos frescos, de preferência caipiras ou orgânicos, melhora o sabor final

Mistura leve: bater com garfo é suficiente; excesso de ar pode ressecar o preparo

Utensílios adequados: usar frigideira antiaderente e mexer sempre para evitar que vire uma omelete

Controle de temperatura: cozinhar em fogo baixo e retirar antes de parecer totalmente pronto, aproveitando o calor residual

Temperar na hora certa: adicionar sal e pimenta pouco antes ou ao final do preparo

Por fim, o consumo deve ser imediato. Os ovos mexidos perdem rapidamente a cremosidade quando esfriam ou permanecem no calor. Finalizar com ervas frescas, como cebolinha, salsa ou manjericão, pode valorizar ainda mais o sabor desse clássico do café da manhã.

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