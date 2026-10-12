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Mundo "Manter status quo" com a UE "não é suficiente", diz primê britânico Burnham considera que o acordo alcançado pelo Partido Conservador após o apertado resultado favorável à saída da União Europeia no referendo de 2016 falhou com o país

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, declarou, nesta segunda-feira (12), perante o Parlamento, que o estado atual das relações do Reino Unido com a União Europeia não é suficientemente bom.

Em um discurso dirigido aos deputados, Burnham afirmou que uma cúpula com a UE, prevista para novembro, representa uma oportunidade para estabelecer um "diálogo sério" sobre as relações a longo prazo com o bloco. Em sua opinião, "manter o status quo não é suficiente para o Reino Unido".

Burnham considera que o acordo alcançado pelo Partido Conservador após o apertado resultado favorável à saída da União Europeia no referendo de 2016 falhou com o país.

"Pior ainda, virar as costas à situação representaria um grave descumprimento do dever. Precisamos analisar com calma, lucidez e racionalidade o mundo tal como ele é hoje para avaliar o que é melhor para o nosso país", acrescentou.

Burnham, no cargo desde julho, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, anunciaram separadamente que a cúpula será realizada em Bruxelas em 20 de novembro.

Estava previsto que ocorresse durante o verão no hemisfério norte, mas foi adiada depois que os deputados trabalhistas destituíram Keir Starmer de Downing Street e o substituíram por Burnham.

Este último afirmou que a cúpula é "uma oportunidade para avançar em dois temas cruciais: impulsionar o crescimento do Reino Unido e controlar a imigração ilegal".

"Nossa prioridade imediata é garantir um resultado satisfatório na cúpula e, acredito, em seguida deveríamos iniciar um diálogo sério sobre as diferentes opções para nossa relação a longo prazo", disse.

"Em cada etapa, a cidadania britânica terá a última palavra, e está claro para mim que a opinião pública apoia atualmente uma abordagem pragmática como a que proponho", acrescentou, enfatizando, no entanto, que não está propondo um novo referendo sobre a UE.

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