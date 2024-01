Manter uma dieta vegana durante a gravidez pode afetar o nascimento do filho? Estudo esclarece

A- A+

Seguir uma dieta vegana durante a gravidez pode aumentar o risco de desenvolver pré-eclâmpsia e de dar à luz recém-nascidos com menor peso ao nascer. A conclusão é de um estudo publicado recentemente na revista científica Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Pesquisadores da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, analisaram mais de 66 mil mulheres que foram questionadas na 25ª semana de gestação sobre sua dieta e ingestão de suplementos no mês anterior. Em seguida, elas foram classificadas de acordo com a sua alimentação: a imensa maioria (65.872) se declarou onívara, ou seja, não evitam nenhum produto de origem animal; em seguida estavam aquelas que não comem carne vermelha; as ovolactovegetarianas; e as veganas.

Os resultados mostraram que em comparação com mães omnívoras, as veganas tinham uma maior prevalência cinco vezes maior de pré-eclâmpsia. A condição é caracterizada pelo aumento da pressão arterial ou piora de hipertensão arterial preexistente, acompanhada pelo excesso de uma proteína na urina. Ela surge após a 20ª semana de gravidez e pode gerar graves problemas na mãe e no bebê.

As mães veganas também tiveram os recém-nascidos com menor peso ao nascer. Eles pesavam em média 240 g menos que os bebês das mães onívoras. Aquelas que comiam peixes e aves tiveram bebês pesando 15g mais leves que os onívoros e as mães vegetarianas tiveram os maiores bebês maiores com, em média, 34g a mais que os onívoros.

Além disso, as gestações foram 5,2 dias mais longas entre as mulheres veganas.



“O menor peso ao nascer de cerca de 240g entre os veganos em comparação com as mães omnívoras no nosso estudo, reforça a nossa observação de que os veganos podem estar em maior risco de dar à luz bebês com baixo peso à nascença”, escreveram os autores.

Os investigadores atribuíram os resultados à baixa ingestão de proteínas. Aquelas que seguiam uma dieta vegana consumiam “substancialmente” menos proteína (56g por dia, ou 10,4% da sua ingestão alimentar) em comparação com mulheres omnívoras (89g por dia, 15,4%). Por outro lado, eles reconhecem que o artigo é meramente observacional e não pode provar a causalidade.

Eles também observaram que as mulheres que seguiam dietas à base de vegetais eram um pouco mais velhos, o que por si só pode aumentar o risco de complicações durante a gravidez.

“São necessárias mais pesquisas sobre a possível causalidade entre as dietas baseadas em vegetais e os resultados da gravidez e do parto, para fortalecer a base das recomendações dietéticas”, completaram.

