A- A+

EUA Mantida em cativeiro por 52 anos para shows no Seaquarium, orca Lolita será libertada nos EUA A soltura do golfinho só ocorrerá graças a um acordo entre o aquário onde a orca está com a organização sem fins lucrativos Friends of Lolita

A orca Lolita, presa em cativeiro nos Estados Unidos há 52 anos e uma das principais atrações do parque Seaquarium, será libertada após um acordo realizado nessa quinta-feira (30).

O mamífero de 57 anos e 2.268 kg foi capturado em 1970, próximo a cidade de Seattle, em Washington, e está mantida no Miami Seaquarim, na Flórida.

A soltura do golfinho só ocorrerá graças a um acordo entre o aquário onde a orca está com a organização sem fins lucrativos Friends of Lolita.

A orca deverá ser devolvida ao habitat oceânico no noroeste do pacífico no período de dois anos, plano que requer aprovação federal, segundo informaram as autoridades locais.

O aquário pertencia ao SeaWorld Entertainment Inc, empresa que realizava shows com orcas até o último ano. Lolita foi aposentada em março de 2022 após nova administração do local.

O documentário "Blackfish", de 2013, disponível da Netflix, que conta o tratamento cruel recebido pelos animais mantidos em cativeiro no local também contribuiu para a libertação da orca.



"Hoje, pela primeira vez na história, uma companhia privada com mamíferos marinhos sob cuidados humanos e uma organização de bem-estar animal sem fins lucrativos executaram um acordo com um único objetivo: levar a amada Lolita de volta para seu lar na água", informaram as autoridades locais.

Veja também

Diplomacia Em visita à China, Sánchez pede a Xi que fale com líder ucraniano