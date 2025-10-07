A- A+

Suspensão Manutenção emergencial da Compesa deixará bairros do Recife sem abastecimento de água; veja lista A ação ocorre nesta quarta-feira (8), a partir das 7h e tem previsão de término às 23h do mesmo dia; algumas localidades podem ficar com baixa pressão de água

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) vai fazer uma manutenção emergencial no Sistema Duas Unas, nesta quarta-feira (8). A ação fará com que bairros do Recife tenham o abastecimento de água suspenso ou devem ficar com baixa pressão.

A manutenção emergencial tem início às 7h e a previsão da Compesa é terminar o serviço às 23h do mesmo dia.

A Compesa informou que os trabalhos envolvem serviços eletromecânicos e hidráulicos na Estação Elevatória Duas Unas (bombeamento), além da correção de um vazamento em trecho da Adutora Duas Unas.

De acordo com a companhia, o objetivo do serviço é aprimorar a eficiência e a segurança operacional do equipamento.

Após a conclusão do serviço de manutenção, a Compesa vai ligar gradualmente a partir da manhã desta quinta-feira (9). Veja o calendário de cada bairro.

Bairros com suspensão do abastecimento:

Aflitos

Afogados

Alto do Mandu

Alto José do Pinho

Alto Santa Isabel

Apipucos

Arruda

Bairro do Recife

Boa Vista

Bomba do Hemetério

Brasilit

Cabanga

Casa Amarela

Casa Forte

Caxangá

Cidade Universitária

Coelhos

Cordeiro

Curado

Derby

Detran

Dois Irmãos

Encruzilhada

Engenho do Meio

Espinheiro

Graças

Ilha do Leite

Ilha do Retiro

Iputinga

Jaqueira

Jardim Petrópolis

Joana Bezerra

Macaxeira

Madalena

Mangabeira

Monsenhor Fabrício

Monteiro

Morro da Conceição

Mustardinha

Nova Descoberta

Paissandu

Parnamirim

Poço da Panela

Prado

Roda de Fogo

Santo Antônio

São José

San Martin

Santana

Santo Amaro

Soledade

Tamarineira

Torre

Torrões

UR-7 (Várzea)

Várzea

Vasco da Gama

Zumbi

Bairros que podem ser afetadas por baixa pressão *

Areias

Barro

Boa Viagem

Brasília Teimosa

Caçote

Estância

Imbiribeira

Ipsep

Jardim São Paulo

Jiquiá

Pina

Sancho

Tejipió

*Essas localidades são majoritariamente atendidas pelo Sistema Pirapama

