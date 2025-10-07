Manutenção emergencial da Compesa deixará bairros do Recife sem abastecimento de água; veja lista
A ação ocorre nesta quarta-feira (8), a partir das 7h e tem previsão de término às 23h do mesmo dia; algumas localidades podem ficar com baixa pressão de água
A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) vai fazer uma manutenção emergencial no Sistema Duas Unas, nesta quarta-feira (8). A ação fará com que bairros do Recife tenham o abastecimento de água suspenso ou devem ficar com baixa pressão.
A manutenção emergencial tem início às 7h e a previsão da Compesa é terminar o serviço às 23h do mesmo dia.
A Compesa informou que os trabalhos envolvem serviços eletromecânicos e hidráulicos na Estação Elevatória Duas Unas (bombeamento), além da correção de um vazamento em trecho da Adutora Duas Unas.
De acordo com a companhia, o objetivo do serviço é aprimorar a eficiência e a segurança operacional do equipamento.
Após a conclusão do serviço de manutenção, a Compesa vai ligar gradualmente a partir da manhã desta quinta-feira (9). Veja o calendário de cada bairro.
Bairros com suspensão do abastecimento:
Aflitos
Afogados
Alto do Mandu
Alto José do Pinho
Alto Santa Isabel
Apipucos
Arruda
Bairro do Recife
Boa Vista
Bomba do Hemetério
Brasilit
Cabanga
Casa Amarela
Casa Forte
Caxangá
Cidade Universitária
Coelhos
Cordeiro
Curado
Derby
Detran
Dois Irmãos
Encruzilhada
Engenho do Meio
Espinheiro
Graças
Ilha do Leite
Ilha do Retiro
Iputinga
Jaqueira
Jardim Petrópolis
Joana Bezerra
Macaxeira
Madalena
Mangabeira
Monsenhor Fabrício
Monteiro
Morro da Conceição
Mustardinha
Nova Descoberta
Paissandu
Parnamirim
Poço da Panela
Prado
Roda de Fogo
Santo Antônio
São José
San Martin
Santana
Santo Amaro
Soledade
Tamarineira
Torre
Torrões
UR-7 (Várzea)
Várzea
Vasco da Gama
Zumbi
Bairros que podem ser afetadas por baixa pressão *
Areias
Barro
Boa Viagem
Brasília Teimosa
Caçote
Estância
Imbiribeira
Ipsep
Jardim São Paulo
Jiquiá
Pina
Sancho
Tejipió
*Essas localidades são majoritariamente atendidas pelo Sistema Pirapama