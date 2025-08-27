A- A+

ÁGUA Manutenção da Compesa suspende abastecimento de água em 36 bairros do Recife; confira lista De acordo com a Compesa, será feito o conserto de um vazamento na rede de abastecimento de água localizada na Estrada Velha de Água Fria

Manutenção emergencial da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) deixa moradores de 36 bairros da Zona Norte e área central do Recife com abastecimento de água suspenso entre a tarde de quinta-feira (28) e a manhã de sexta-feira (29).

De acordo com a Compesa, será feito o conserto de um vazamento na rede de abastecimento de água localizada na Estrada Velha de Água Fria, no bairro da Tamarineira.

O local é em frente à sede de Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).

Para a execução desse serviço, diz a Compesa, será preciso suspender a partir das 14h de quinta-feira a operação dos sistemas produtores Alto do Céu e Tapacurá.

Essa interrupção causará a interrupção do abastecimento dos 36 bairros até 6h de sexta-feira.

"Após a finalização do conserto, o abastecimento será retomado de forma gradativa para áreas afetadas pela paralisação dos sistemas", informou a Compesa.

Confira a lista de bairros afetados

Aflitos, Água Fria, Arruda, Bairro do Recife, Beberibe, Boa Vista, Bomba do Hemetério, Cabanga, Cajueiro, Campina do Barreto, Campo Grande, Casa Amarela, Casa Forte, Coelhos, Coque, Derby, Encruzilhada, Espinheiro, Fundão, Graças, Hipódromo, Ilha do Leite, Jaqueira, Joana Bezerra, Mangabeira, Paissandu, Parnamirim, Ponto de Parada, Porto Madeira, Rosarinho, Santo Amaro, Santo Antônio, São José, Soledade, Tamarineira e Torreão.

Veja também