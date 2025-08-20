Manutenção emergencial deixa bairros de 4 cidades da RMR sem água nesta quarta (20); veja lista
Localidades de Olinda, Paulista, Igarassu e Abreu e Lima serão afetadas pelo serviço
O abastecimento de água em bairros de Olinda, Paulista, Igarassu e Abreu e Lima será suspenso nesta quarta-feira (20) por conta da manutenção emergencial no Sistema Botafogo, que atende essas quatro cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR).
De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), os reparos serão feitos para consertar dois vazamentos em trechos da adutora do sistema.
As localidades afetadas são aquelas cujo calendário de abastecimento corresponde a esta quarta-feira [confira a lista no final do texto].
O sistema foi desligado às 5h30 para que os reparos comecem às 8h. A previsão é que o serviço seja finalizado às 22h desta quarta-feira.
"As áreas desabastecidas na quarta-feira receberão água na quinta-feira (21) e as da quinta-feira passarão para a sexta-feira (22), e assim sucessivamente, até o fechamento de todos os ciclos de distribuição", explicou a Compesa, em comunicado.
Essa alteração do abastecimento em áreas atendidas pelo Sistema Botafogo pode ser consultada no calendário de distribuição, disponível no site e no app da Compesa.
Manutenção do Sistema Botafogo: veja a lista de localidades afetadas
Olinda: Aguazinha (parte), Alto da Bondade, Alto da Nação, Alto do Monte, Amparo, Amaro Branco, Bairro Novo, Bonsucesso, Bultrins, Carmo, Casa Caiada, Cidade Tabajara (Sem Terra), Córrego do Abacaxi, Córrego do Aureliano, Fragoso, Guadalupe, Ilha do Maruim, Jatobá, Jardim Atlântico, Nova Olinda, Ouro Preto, Peixinhos (parte), Rio Doce, Santa Tereza, Sítio Histórico, Umuarama, V8, V9, Varadouro e Vila Popular.
Paulista: Torres Galvão, Arthur Lundgren II, Janga (parte), Nobre, Mirueira, Aurora Paulista, Maranguape I (parte), Pau Amarelo (parte), Nossa Senhora do Ó (parte).
Abreu e Lima: Fosfato, Alto São Miguel (parte alta), Planalto (Primavera), Caetés III e Inhamã.
Igarassu: Cruz de Rebouças (áreas 1 e 2), Loteamentos Oliveira e Recanto Agamenon