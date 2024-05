Manutenção da Compesa deixa 800 mil moradores do Recife e Camaragibe sem água a partir desta quinta

A- A+

Bairros do Recife e de Camaragibe, na Região Metropolitana, ficarão sem água ou sofrerão queda de pressão no abastecimento, a partir das 9h desta quinta-feira (16). Ao todo, 800 mil pessoas devem ser afetadas.



Segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), na data, uma manutenção será iniciada na Estação Elevatória de Água Bruta Duas Unas, que opera de forma integrada ao Sistema Tapacurá.

Durante o serviço, que está previsto para terminar às 6h da sexta-feira (17), serão realizadas a instalação de um novo conjunto de bombeamento e ações preventivas e corretivas nos equipamentos em operação.

“As intervenções permitirão um melhor desempenho da elevatória, responsável por 30% da água bruta enviada para tratamento na ETA Tapacurá. Um novo incremento de água é esperado, podendo chegar a um total de 200 litros de água por segundo a mais para as cidades”, afirmou a Compesa.

Confira as áreas afetadas:

Recife

Aflitos, Afogados, Alto 13 de Maio, Alto do Mandu, Alto Santa Izabel, Apipucos, Bairro do recife, Boa Vista, Bomba Grande, Bongi, Mustardinha, Brasilit, Cabanga, Casa Amarela, Casa Forte, Caxangá, Cidade Universitária, Coelhos, Coque, Coqueiral, Cordeiro, Derby, Detran, Dois Irmãos, Encruzilhada (parte), Engenho do Meio, Espinheiro, Graças, Ilha de Joana Bezerra, Ilha de Joaneiro, Ilha do Leite, Ilha do Retiro, Iputinga, Jiquiá, Macaxeira, Madalena, Mangueira, Monsenhor Fabrício, Monteiro, Mundo Novo, Novo Caxangá, Paissandu, Parnamirim, Poço da Panela, Prado, Roda de Fogo, Rosarinho, San Martin, Santa Luzia, Santana, Santo Amaro, Santo Antônio, São José, Sítio dos Pintos, Sítio São Brás, Soledade, Tamarineira, Torre, Torrões, Várzea, Vasco da Gama e Zumbi.

Camaragibe

Aldeia de Baixo, Alto da Boa vista, Bairro dos Estados (parte baixa), Bairro novo Carmelo (centro), Cosme Damião, Jardim Primavera, João Paulo II (parte baixa), Loteamento Nazaré, Loteamento São Paulo, Loteamento São Pedro, Rua São Rafael (bairro do Viana), Santana, Sítio Fantainha, Timbi (parte do bairro), Vila da fábrica e Vila Inabi.

Durante a parada do sistema, serão realizadas, também, intervenções para correção de vazamentos nas ruas Santa Leopoldina, Arapongas e do Sol, no bairro do Viana, e rua Damião Pedro da Cruz, no Timbi, em Camaragibe.



Os serviços serão feitos em tubulações consideradas de grande porte, entre 500 e 600 milímetros, cuja manutenção necessita do esvaziamento das redes para execução.



De acordo com a Compesa, após a conclusão dos serviços de manutenção, prevista para ocorrer às 6h da sexta-feira (17), o abastecimento será retomado de forma gradual nas áreas afetadas no Recife e Camaragibe, conforme calendário das regiões.

Veja também

enchentes Mais de 253 mil pontos estão sem luz no Rio Grande do Sul