Manutenção da Compesa deixa áreas de Jaboatão e Cabo de Santo Agostinho sem água nesta quarta (5)

Moradores de alguns bairros de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, ficarão temporariamente sem água, a partir das 7h desta quarta-feira (5).

A suspensão no abastecimento ocorrerá devido aos serviços de manutenção programada em parte do Sistema Gurjaú, realizados pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

Segundo a Companhia, as intervenções serão realizadas no reservatório de Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, onde será interrompida uma das adutoras alimentadas pelo equipamento.

Na ocasião, serão feitas a instalação e substituição de válvulas, registros, bombas e componentes elétricos.

"As ações são importantes para garantir maior eficiência operacional ao sistema", afirmou a Compesa.

Em Jaboatão dos Guararapes, serão afetadas as seguintes áreas:

Barra de Jangada, Piedade, Candeias, Prazeres, Tiêta, Sotave, Lagoa das Garças, Jardim Prazeres e Jardim Guararapes.

Já no Cabo de Santo Agostinho, faltará água somente no bairro de Pontezinha.

A previsão da Compesa é concluir os trabalhos às 15h da quarta-feira (5).

"O processo de regularização do abastecimento será gradual e de acordo com o calendário", informou a Companhia.

