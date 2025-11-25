A- A+

ABASTECIMENTO DE ÁGUA Manutenção da Compesa deixa mais de 60 bairros da RMR sem água a partir desta quarta (26); confira Desligamento antecipado do serviço é necessário para o esvaziamento das tubulações, o que vai permitir o trabalho das equipes da Compesa

Uma manutenção do Sistema Botafogo da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) vai suspender temporariamente o abastecimento de água de mais de 60 bairros na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os municípios afetados são Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igarassu. O abastecimento de água dos bairros será desligado gradativamente às 22h da quarta (26). A previsão de conclusão dos trabalhos e reativação do sistema é para as 17h da quinta (27).

De acordo com a Compesa, a manutenção programada vai trazer reparos para um trecho de adutora do Sistema Botafogo.

"Também serão substituídas válvulas e instalados novos componentes para aprimorar a operação do sistema", acrescentou a companhia.

O desligamento antecipado do serviço é necessário para o esvaziamento das tubulações, o que vai permitir o trabalho das equipes da Compesa no local.

"Após a conclusão dos trabalhos, na quinta-feira, o sistema será religado para início do processo de pressurização da rede. Essa etapa é necessária para a retomada plena do abastecimento, prevista para acontecer ao longo da sexta-feira (28), de acordo com o calendário de cada área", finalizou a Compesa.

Confira, abaixo, a lista completa de bairros afetados:

Olinda

Rio Doce

Jardim Atlântico

Casa Caiada

Jatobá

Sítio Fragoso

Bairro Novo

Alto da Mina

Bultrins

Ouro Preto

Monte

Guadalupe

Bonsucesso

Alto da Sé

Carmo

Ribeira

Santa Tereza

Ilha do Maruim

V8/V9

Alto da Nação

7º RO

Amaro Branco

Bertioga

Varadouro

Cidade Tabajara

Aguazinha

Jardim Brasil

Peixinhos

Sítio Novo

Salgadinho

Vila Popular

Sapucaia

Águas Compridas

Alto da Bondade

Alto do Cajueiro

Alto Sol Nascente

Alto da Macaíba

Alto Nova Olinda

Alto da Conquista

Córrego do Aureliano

Passarinho

São Benedito

Paulista

Jaguaribe

Vila Torres Galvão

Jardim Paulista

Mirueira

Pau Amarelo

Aurora

Alameda Paulista

Jaguarana

Maranguape II

Paulista Nobre

Abreu e Lima

Caetés Velho

Timbó

Planalto (área Caruaru)

Caetés III

Fosfato (Cleto Campelo)

Igarassu

Cruz de Rebouças (áreas 1 e 2)

Triunfo

Jabacó

Agamenon Magalhães (Loteamentos Oliveiras e Recanto Agamenon)

Ana Albuquerque

Igarassu (Centro e Sítio Histórico)

