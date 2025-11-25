Ter, 25 de Novembro

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Manutenção da Compesa deixa mais de 60 bairros da RMR sem água a partir desta quarta (26); confira

Desligamento antecipado do serviço é necessário para o esvaziamento das tubulações, o que vai permitir o trabalho das equipes da Compesa

Bairros do RMR ficarão sem água para manutenção da CompesaBairros do RMR ficarão sem água para manutenção da Compesa - Foto: Pedro França/Agência Senado

Uma manutenção do Sistema Botafogo da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) vai suspender temporariamente o abastecimento de água de mais de 60 bairros na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os municípios afetados são Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igarassu. O abastecimento de água dos bairros será desligado gradativamente às 22h da quarta (26). A previsão de conclusão dos trabalhos e reativação do sistema é para as 17h da quinta (27).

De acordo com a Compesa, a manutenção programada vai trazer reparos para um trecho de adutora do Sistema Botafogo.

"Também serão substituídas válvulas e instalados novos componentes para aprimorar a operação do sistema", acrescentou a companhia.

O desligamento antecipado do serviço é necessário para o esvaziamento das tubulações, o que vai permitir o trabalho das equipes da Compesa no local.

"Após a conclusão dos trabalhos, na quinta-feira, o sistema será religado para início do processo de pressurização da rede. Essa etapa é necessária para a retomada plena do abastecimento, prevista para acontecer ao longo da sexta-feira (28), de acordo com o calendário de cada área", finalizou a Compesa.

Confira, abaixo, a lista completa de bairros afetados:

Olinda

Paulista

Abreu e Lima

Igarassu

 

