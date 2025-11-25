Manutenção da Compesa deixa mais de 60 bairros da RMR sem água a partir desta quarta (26); confira
Desligamento antecipado do serviço é necessário para o esvaziamento das tubulações, o que vai permitir o trabalho das equipes da Compesa
Uma manutenção do Sistema Botafogo da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) vai suspender temporariamente o abastecimento de água de mais de 60 bairros na Região Metropolitana do Recife (RMR).
Os municípios afetados são Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igarassu. O abastecimento de água dos bairros será desligado gradativamente às 22h da quarta (26). A previsão de conclusão dos trabalhos e reativação do sistema é para as 17h da quinta (27).
De acordo com a Compesa, a manutenção programada vai trazer reparos para um trecho de adutora do Sistema Botafogo.
"Também serão substituídas válvulas e instalados novos componentes para aprimorar a operação do sistema", acrescentou a companhia.
O desligamento antecipado do serviço é necessário para o esvaziamento das tubulações, o que vai permitir o trabalho das equipes da Compesa no local.
"Após a conclusão dos trabalhos, na quinta-feira, o sistema será religado para início do processo de pressurização da rede. Essa etapa é necessária para a retomada plena do abastecimento, prevista para acontecer ao longo da sexta-feira (28), de acordo com o calendário de cada área", finalizou a Compesa.
Confira, abaixo, a lista completa de bairros afetados:
Olinda
- Rio Doce
- Jardim Atlântico
- Casa Caiada
- Jatobá
- Sítio Fragoso
- Bairro Novo
- Alto da Mina
- Bultrins
- Ouro Preto
- Monte
- Guadalupe
- Bonsucesso
- Alto da Sé
- Carmo
- Ribeira
- Santa Tereza
- Ilha do Maruim
- V8/V9
- Alto da Nação
- 7º RO
- Amaro Branco
- Bertioga
- Varadouro
- Cidade Tabajara
- Aguazinha
- Jardim Brasil
- Peixinhos
- Sítio Novo
- Salgadinho
- Vila Popular
- Sapucaia
- Águas Compridas
- Alto da Bondade
- Alto do Cajueiro
- Alto Sol Nascente
- Alto da Macaíba
- Alto Nova Olinda
- Alto da Conquista
- Córrego do Aureliano
- Passarinho
- São Benedito
Paulista
- Jaguaribe
- Vila Torres Galvão
- Jardim Paulista
- Mirueira
- Pau Amarelo
- Aurora
- Alameda Paulista
- Jaguarana
- Maranguape II
- Paulista Nobre
Abreu e Lima
- Caetés Velho
- Timbó
- Planalto (área Caruaru)
- Caetés III
- Fosfato (Cleto Campelo)
Igarassu
- Cruz de Rebouças (áreas 1 e 2)
- Triunfo
- Jabacó
- Agamenon Magalhães (Loteamentos Oliveiras e Recanto Agamenon)
- Ana Albuquerque
- Igarassu (Centro e Sítio Histórico)