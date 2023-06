Manutenção da Compesa suspende fornecimento de água em bairros do Cabo e de Jaboatão

A- A+

Por 24 horas, será suspenso o abastecimento de água em oito bairros da Região Metropolitana do Recife. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (12) pela Compesa, que interromperá o fornecimento das 6h da quarta (14) às 6h da quinta (15) para manutenção programada no Sistema Gurjaú, localizado no município do Cabo de Santo Agostinho.



O abastecimento será suspenso nos seguintes bairros do Cabo e da vizinha Jaboatão dos Guararapres:



Cabo:

Pontezinha



Jaboatão:

Barra de Jangada,

Piedade

Candeias,

Cajueiro Seco,

Prazeres,

Jardim Prazeres e

Guararapes.



Segundo a Compesa, as intervenções são "necessárias para melhorar a confiabilidade operacional do sistema." Entre as intervenções, de acordo com a companhia, estão substituição de registros e válvulas, revisão eletromecânica nas unidades que compõem o sistema e retirada de um vazamento em trecho de adutora.

"Após a conclusão dos serviços e período de enchimento das adutoras, tratamento da água e reservatórios, o abastecimento será retomado, de forma gradual", informa a Compesa.

