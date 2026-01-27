A- A+

ABASTECIMENTO Manutenção da Compesa vai deixar 41 bairros da RMR sem água nesta quinta-feira (29); veja lista De acordo com a companhia, o objetivo da ação é "reforçar a segurança hídrica e preparar o sistema para o período de carnaval"

Uma manutenção preventiva da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) em unidades do Sistema Botafogo vai deixar 41 bairros da Região Metropolitana do Recife temporariamente sem água, nesta quinta-feira (29). O serviço será interrompido das 5h às 17h.

De acordo com a companhia, o objetivo da ação é "reforçar a segurança hídrica e preparar o sistema para o período de carnaval".

"O período será necessário para o esvaziamento das tubulações de grande porte, instalação de bombas reservas, substituição de válvulas e implantação de novos componentes, ações fundamentais para aprimorar as condições operacionais das unidades", completou a Compesa.

A interrupção será em bairros de Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igarassu. Após das 17h da quinta-feira, o abastecimento será retomado gradualmente. É possível checar o horário de cada área no calendário, disponibilizado pelo site www.compesa.com.br ou aplicativo da Compesa.

"A Compesa orienta a população a reservar água e utilizar o recurso de forma consciente durante o período de interrupção", destacou a companhia.



Confira, abaixo, a lista completa de bairros afetados nesta quinta-feira (29):



Olinda

Aguazinha, Águas Compridas, Alto da Nação, Bairro Novo, Bonsucesso, Bultrins, Carmo, Casa Caiada, Comunidade V8, Fragoso, Guadalupe, Jardim Atlântico, Jardim Fragoso, Monte, Ouro Preto, Peixinhos, Rio Doce, Santa Tereza, Tabajara, Varadouro e Vila Popular.

Paulista

Arthur Lundgren II, Aurora Paulista, Jaguaribe, Janga, Jardim Paulista Baixo, Maranguape I, Mirueira, Nobre e Torres Galvão.

Abreu e Lima

Alto São Miguel, Caetés III, Fosfato, Inhamã e Planalto.

Igarassu

Agamenon Magalhães (parte), Bonfim, Cruz de Rebouças, Santa Luiza, Santa Maria e Triunfo.

