Manutenção de pavimento no TI Joana Bezerra muda paradas de ônibus; entenda

Por causa de serviços de manutenção no pavimento, o Terminal Integrado Joana Bezerra, na área central do Recife, terá mudanças nos pontos de embarque e desembarque a partir das 23h da próxima sexta-feira (7).

Por causa do serviço, o Grande Recife Recife Consórcio transfere a operação das linhas para o lado de fora do TI, com os ônibus parando nas calçadas próximas à Estação do Metrô do bairro.

O consórcio disse que o serviço deve se estender até o domingo (9).

Confira a divisão das linhas e pontos de embarque e desembarque:

080 – TI Joana Bezerra/Boa Viagem

021 – TI Joana Bezerra/Shopping RioMar

026 – TI Aeroporto/TI Joana Bezerra

As linhas devem atender à parada nº 180173 que fica na calçada, junto à estação do Metrô Joana Bezerra.

861 – TI Xambá/TI Joana Bezerra

825 – Jardim Brasil I/Joana Bezerra

1909 – TI Pelópidas/TI Joana Bezerra

1913 – TI PE-15/TI Joana Bezerra

2043 – TI CDU/TI Joana Bezerra

101 – Circular (Conde da Boa Vista/Rua do Sol)

Esse conjunto de linhas deve atender à parada nº 180172 que fica no canteiro central, em frente à Estação do Metrô.

Por terem uma demanda menor, essa mesma parada será atendida também pelas demais linhas que diariamente já param do lado de fora do TI:

347 – TI TIP/TI Joana Bezerra

510 – Nova Descoberta/Derby

524 – Sítio dos Pintos (Dois Irmãos)

630 – Vasco da Gama/Derby

640 – Guabiraba/Derby (Joana Bezerra)

710 – Beberibe/Derby (Joana Bezerra)

718 – Córrego do Euclides/Derby

723 – Cajueiro

760 – Dois Unidos/Derby

780 – Alto Santa Terezinha/Derby

916 – Ouro Preto/Joana Bezerra

