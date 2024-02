Manutenção do Sistema Tapacurá sofre adiamento por conta das chuvas; veja nova data

A- A+

Por conta das chuvas registradas ao longo desta terça-feira (27), a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) informa que não realizará mais a paralisação do Sistema Tapacurá, anteriormente programada para iniciar nesta quarta-feira (28). As áreas cujo abastecimento de água seria interrompido seguem com abastecimento normal.

A decisão considerou o aviso meteorológico da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), que informa a continuidade de pancadas de chuvas com intensidade moderada e pontualmente forte se estendendo até terça-feira (28). A nova data para o serviço está prevista para o dia 13 do próximo mês.

De acordo com a Apac, o acumulado de chuvas no Recife foi de 47 milímetros. Já no município do Jaboatão dos Guararapes, onde seria realizado um dos principais serviços programados, choveu 60 milímetros. A realização do serviço foi inviabilizada devido ao alto grau de complexidade para a execução das intervenções no local, o bairro do Curado IV, e a necessidade do uso de equipamentos pesados, como guindaste e retroescavadeira, além da dificuldade do acesso em função do terreno íngreme, sem estabilidade e encharcado pela chuva.

