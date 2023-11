A- A+

REPARO Manutenção em rede suspende abastecimento de água em cidades do Agreste; confira a lista Em algumas localidades, a distribuição será reduzida em 40%

Moradores de localidades de Caruaru, Cumaru, Passira e Riacho das Almas, no Agreste de Pernambuco, ficarão cerca de 90 horas sem água entre as 6h de segunda-feira (27) e 18h de quarta-feira (29). Em Bezerros e parte de Gravatá, a distribuição será afetada em 40%.

De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), a paralisação será por conta de uma manutenção programada do Eixo Sul do Sistema Jucazinho.

Técnicos da companhia realizarão uma manutenção eletromecânica preventiva nos equipamentos, revisão das estações elevatórias, revisão e substituição de válvulas e registros e conserto de vazamentos ao longo da adutora.

O abastecimento será suspenso nos seguintes locais:

Caruaru

Salgado

São João da Escócia (parte alta)

José Liberato

Lagoa de Algodão

Luiz Gonzaga

Neuza Garcia

Morada Nova

Rendeiras

Gonçalves Ferreira (parte baixa)

Fernando Lira

Portal do Sol

Rafael (lado Rei das Coxinhas)

Cachoeira Seca

Jacaré Grande

Contendas (sem terras)

Juriti

Lagoa Roçada

Veada Morta

Juá

Sítio Macambira de Lajes

Riacho Doce

Cumaru

Passira

Riacho das Almas

O abastecimento terá redução em 40% na vazão nas seguintes localidades:

Gravatá

Distrito de Insurreição (Sairé)

Loteamentos Santana, Chácara Veraneio e Alto Gravatá

Assentamento Santo Antônio

Sítio Volta do Rio

Bezerros

Segurança operacional

Segundo o gerente de Manutenção da Compesa, George Ramos, esse conjunto de ações tem o objetivo de garantir maior segurança operacional, reduzindo a possibilidade de paralisações emergenciais no Eixo Sul do Sistema Jucazinho, em especial neste período de altas temperaturas, quando aumenta o consumo de água.

“Essas atividades de manutenção são imprescindíveis para o bom funcionamento dos sistemas de abastecimento e maior confiabilidade no processo de distribuição de água", explica o gerente.

Após o término dos serviços, a distribuição de água das áreas citadas será retomada, porém, com previsão de regularização ao longo da próxima quinta-feira (30), pois "há a necessidade de um período para a pressurização da rede até a completa normalização do abastecimento".



